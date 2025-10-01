【さそり座】2025年10月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年10月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
以前はピンとこなかったものでも、今改めて見ると「あれ？ なかなかいいかも」と思えるかもしれません。あなたが本当に求めているものは、意外にも過去に出会ったものの中にありそうです。懐かしさを感じるからこそ、そのよさが再発見できるでしょう。
何かを作ろうとするときに、完璧を目指す必要はありません。むしろ、余白を残しておいたほうが、そこにアイデアを自由に書き加えられ、よりよいものが生まれるでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
ひらめき力を高めるには、“火のパワー”を取り入れましょう。おすすめは「串焼き」です。この季節なら、ホタテやカキ、レンコン、銀杏のほか、シイタケ、マイタケ、マツタケなど旬のキノコ類が特にパワーを秘めた食材となります。
お好みで塩や醤油、タレをつけ、香ばしく焼き上げてみましょう。これらの調味料は“水のパワー”を持ち、火のパワーと組み合わせることで、ひらめきと知識を融合させ、素晴らしいアイデアへとつながっていきます。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
