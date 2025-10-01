【10万いいね】1歳児ママが『箱買いしたい』と大絶賛！かわいすぎるふりかけ「明日探しに行きます」【ママリ】

「箱買いしたい」1歳児ママのふりかけ情報に10万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはらむ☺︎1y10m🐼(@ra_0406_)さんが投稿したある写真。100円ショップの食品コーナーで買い物をしたことはありますか？100円という手ごろな価格でさまざまな食べ物が手に入るところが便利ですよね。





投稿者のらむ☺︎1y10m🐼さんは、ダイソーで見つけたふりかけがとてもよかったと投稿しました。どんな商品なのか、さっそく見てみましょう！

©ra_0406_

©ra_0406_

可愛すぎる。

息子もひよこ！っていって爆食いしてる

箱買いしたい。

100均で買えるの最高すぎる。

有名なのりたまふりかけ。なんとひよこチップ入りが販売されているそう。ふりかけに入っているひよこたちがかわいくて、大人も子どもも楽しんで食事できそうですね。このクオリティーで100円なら、ストック用にも欲しくなりそうです。



この投稿に「明日探しに行きます！」「めっちゃかわいい！」などのリプライが寄せられました。こうしたかわいいふりかけで子どもの食事がスムーズに進むとうれしいですよね。有益な100円ショップ情報に、思わずお店に走りたくなる投稿でした。

ぬいぐるみ寝かせるわが子へ、母の切実な一句に3万いいね

ご紹介するのはちゃむ☺︎ 👶1y(@chamcham_kun)さんが投稿したある写真。育児をしていると、「かわいいけど今じゃない」そんな状況になったことがある人も少ないはず。まだまだお世話されているのに、他のものに一生懸命お世話してしまう子どもたち。



投稿者のちゃむ☺︎ 👶1yさん。寝かしつけ中のわが子に、思わず本音がこぼれます。どうぞご覧ください。

©chamcham_kun

寝かすより



君が寝てくれ



ほととぎす。

まずは、一緒に寝るお友だちをねんねさせてから。という子どもは他にもいるのではないでしょうか。わが子の育児ごっこを見るのはとても癒されます。だけど、まずは寝てほしい。という切実な願いは誰でも抱くものではないでしょうか。



この投稿に「わかるわかる！」「笑いごとじゃないの分かります」などの共感のリプライが寄せられました。かわいいけどすぐやめてほしい、という矛盾。皆さんも思わず共感してしまうのではないでしょうか。

初対面のマダムに「0歳から保育園!?」と驚かれ…続く言葉に9.2万いいね

ご紹介するのは、ぽちこ(@potiko0815)さんのエピソード。子育て中、保育園に関する偏見のある意見にショックを受けたことがある方もいるのではないでしょうか。さまざまな働き方や子育ての仕方があるのは当然のことですが、まだまだ理解されていないと感じることもあるかと思います。



投稿者・ぽちこさんは、公園で会ったマダムに「もう働いてるの?」と驚かれ、身構えてしまいますが、続くマダムの言葉は予想と違い温かったそう。ぽちこさんが「あんなマダムになりたい」と思った素敵な言葉とは？

公園でお会いしたマダムに「え！もう働いてるの!?じゃぁ子どもは0歳から保育園!?」と聞かれて可哀想とか言われるのかな😔って思ってたら「こんな小さい子育てながら働いて忙しいだろうに休みの日は朝から公園連れてきて…頑張ってるわねぇ。」って言われて鼻の奥がツーンってした🥲

マダム～😭😭😭😭😭

「頑張ってるわねぇ」とマダムに言われ、鼻の奥がツーンとしたというぽちこさん。マダムにも同じような経験があるのか、身近にいるのでしょうね。とても心が温かくなる言葉です。この投稿には「そんな素敵なマダムになりたい」「立場が違っても、お互い頑張ってるよねって認め合って、励まし合って、そして助け合っていける世の中でありたい」といったコメントが寄せられていました。



それぞれ違う考えや境遇を持つ中での思いやりは温かいですよね。胸がじーんとする、素晴らしい投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）