【てんびん座】2025年10月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年10月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
自分を好きになれる瞬間は、「新しい自分に生まれ変われた」と感じるときです。今の自分にもう必要ないと思える部分があれば、思い切って手放してみましょう。
たとえば、相手の気持ちを考えすぎてしまう自分や、優柔不断な自分。そうした部分を手放すだけで、驚くほど変わることができます。
頭では理解していても、実際に行動に移すのは難しいものです。しかし今は、変化を起こすのに最適なタイミング。今だからこそできる変化を、思い切り楽しんでみましょう。
＜開運もぐもぐ＞
大きな変化を起こそうとするときには、それに見合う大きなエネルギーが必要です。変革を求めるときこそ、“土のパワー”を取り入れましょう。おすすめは、旬の「サツマイモ」を使ったパフェです。
大地からしっかりパワーを吸収したサツマイモは、その甘さと温かみのある黄色に土のパワーがたっぷりと含まれてます。
一口食べて思わず「あま〜い！」と声が出てしまうほどの濃厚な甘みが、大きな変化に対応するためのエネルギーをチャージしてくれるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）＜全体運＞
