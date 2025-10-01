＜ソ・イングク セレクション＞ソ・イングク 2024 FANMEETING「Heart Cream」昼公演

マ・ドンソク、パク・ヒョンシクらと共演したドラマ「TWELVE トゥエルブ」が9月に最終話を迎え、華麗なアクションが光る"猿の守護神"役で注目を集めたソ・イングク。

多忙な俳優活動と並行し、9月3日には自身でプロデュースしMVの演出も手がけたSpecial Mini Album「IRO」をリリースするなど、アーティストとしても意欲的に活動を続けている。11月には、オールバンドセッションで行われるという来日コンサート「2025 SEO IN GUK CONCERT TOUR IN JAPAN [SIGNAL]」が控えており、約1年ぶりとなる来日公演を心待ちにしているファンも多いことだろう。

そんな"アーティスト、ソ・イングク"の魅力をより深く知る上で見ておきたいのが、ちょうど1年前となる昨年9月に発表したミニアルバム「SIGnature」の制作舞台裏に密着した「ソ・イングク『SIGnature』The Documentary」だ。このドキュメンタリーは、ホームドラマチャンネルの特集＜ソ・イングク セレクション＞内にて10月19日(日)に放送される。

アルバム制作の舞台裏に密着！＜ソ・イングク セレクション＞ソ・イングク「SIGnature」The Documentary (C)THE STAR E&M

「SIGnature」は彼自身がプロデュースした作品で、タイトルの"SIGnature"は、本作が"ソ・イングク(SIG)"の本質に迫り、"自然体そのもの(nature)"を表現したこと"に由来している。レコーディング現場ではギリギリまで歌詞や発声方法を確認し、スタッフと意見交換する様子が映し出される。1曲ずつ丁寧に、アルバムのテーマに沿っているか確かめながら制作を進める姿からは、妥協を許さない真剣な眼差しが窺える。思い描くイメージと少しでもズレがあると何度もリテイクを重ね、「皆さんにベストなものを届けたい」という、ものづくりに対する彼のプロフェッショナルな姿勢が強く伝わってくる。

また、自らシナリオを書いたという収録曲「空のかおり」のMV収録にも密着。彼のイメージに沿って進められる撮影では、他の出演者に芝居のポイントを熱心に説明する場面も。監督と共に演出に加わり、演技やカメラのアングルについて一つ一つこだわりながら"物語"を紡いでいく過程は実に興味深い。

来日リリースイベントの様子も収録されており、サービス精神あふれるポーズやコメントで会場を沸かせ、ファンからのリクエスト曲をアカペラで熱唱する姿は必見。飾らず、自然体でありながら、表現力豊かな歌唱力も冴え渡る、まさに"SIGnature"なパフォーマンスを見逃す手はない。

さらに番組では、リラックスしたオフの食事風景や、彼のヒストリーをたどる貴重なステージ映像も。この他、＜ソ・イングク セレクション＞では、日本デビュー10周年を記念した2023年のファンコンサート「SEO IN GUK『IN THE X』」の大阪公演、そして2024年7月に韓国・ソウルで開催したファンミーティング「2024 FANMEETING『Heart Cream』」の昼公演の模様も、10月19日(日)・26日(日)に放送される。

歌手活動のみならず、真の表現者として"深化"するソ・イングクのプロセスをぜひ辿ってみてほしい。

＜ソ・イングク セレクション＞SEO IN GUK「IN THE X」日本デビュー10周年記念ファンコンサート＜大阪公演＞ (C)THE STAR E&M

文＝川倉由起子

放送情報【スカパー！】

＜ソ・イングク セレクション＞

ソ・イングク「SIGnature」The Documentary

放送日時：2025年10月19日(日)18:30〜

ソ・イングク 2024 FANMEETING「Heart Cream」昼公演

放送日時：2025年10月26日(日)19:00〜

SEO IN GUK「IN THE X」日本デビュー10周年記念ファンコンサート＜大阪公演＞

放送日時：2025年10月19日(日)19:30〜

チャンネル：ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ

※放送スケジュールは変更になる場合があります

