「草間彌生 作品展」版画や原画･立体作品も 色鮮やかな約40作品を展示【新潟】
現代美術家・草間彌生さんの作品展が、新潟伊勢丹で1日から始まりました。
新潟三越での開催以来12年ぶりとなる草間彌生さんの作品展。会場は2階と7階に分かれていて、版画を中心に約40点の色鮮やかな作品が展示されています。注目は、草間さんの代表作「かぼちゃ」やラメを使った「レモンスカッシュ」、中を覗いて楽しめる水玉がモチーフのオブジェです。
■新潟三越伊勢丹美術担当バイヤー 鶴巻薫さん
「版画作品や原画も含めて立体で楽しんでいただけるような作品もたくさんあり、中をのぞく楽しさがある作品もあるので家族でも楽しんでいただければ。」
『草間彌生 作品展』は、新潟伊勢丹で7日まで(7階アートギャラリーは6日まで)開かれています。
