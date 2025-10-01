【速報】美人局の手口か　20代男性をおびき出し暴行…携帯電話など奪い車に監禁・連れ去りか　強盗傷人・監禁などの疑いで20代の男女5人逮捕　大阪府警

いわゆる美人局の手口で２０代男性を公園におびき出し、暴行を加えて携帯電話や財布を奪ったほか、車の中に監禁し連れ去ったうえ、ＡＴＭで現金を引き出そうとしたなどとして、２０代の男女５人が強盗傷人や監禁などの疑いで逮捕されました。



大阪府警が９月３０日、強盗傷人・監禁・営利略取・窃盗・窃盗未遂の疑いで逮捕したのは、▽大阪府熊取町の会社員・大屋圭吾容疑者（２５）▽その妻・大屋恵里那容疑者（２２）▽大阪府泉佐野市のアルバイト・三木田寿稀容疑者（２２）▽大阪府岬町の会社員・松本桐人容疑者（２５）▽泉佐野市の無職・濱海斗容疑者（２１）の計５人です。





府警によりますと、逮捕容疑は以下の通りです。今年４月、大屋恵里那容疑者がＳＮＳを通じて被害男性（２０代）を大阪府内の公園までおびき出し、大屋圭吾容疑者ら４人で待ち伏せ。「調子のってんちゃうぞ」などと言いながら被害男性に暴行を加えたうえ、車で連れ去り、携帯電話を強奪しました。さらに公園に停まっていた被害男性の車の中から財布などを盗み、キャッシュカードでＡＴＭから現金を引き出そうとした疑いが持たれています。容疑者らは被害男性を、現場から約５km離れた場所に車で連れて行き、そこで被害者男性を降ろして放置したということです。被害男性は、顔面打撲や鼻骨骨折などの重傷を負いました。主犯格の大屋圭吾容疑者は取り調べに対し、暴行や監禁については認めているものの、強盗行為については黙秘しているということです。