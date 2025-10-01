¾®¶¶·úÂÀ¡¢¥¶¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Î¤ªÊõ¤ò´ÕÄê¡ª¾×·â¤Î·ë²Ì¤¬¡ª¡§³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ
9·î30Æü(²Ð)¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË Ìë8»þ54Ê¬)¤Ë¡¢¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¾®¶¶·úÂÀ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¶¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤ªÊõ¤ò´ÕÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¾®¶¶·úÂÀ¡¢¥¶¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Î¤ªÊõ¤ò´ÕÄê¡ª
¡ÖÅ´¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¾®¶¶¡£
1967Ç¯¡¢µþÅÔÉÜÊ¡ÃÎ»³»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï²È·×¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë½¢¿¦¡£¤·¤«¤·¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤òÄü¤á¤¤ì¤º¡¢20ºÐ¤ÇÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÃÄ¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤Ë¡Ö¾®¶¶¤Ï¼ñÌ£¤¬Îý½¬¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÎý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¤½¤ÎÅØÎÏ¤Ï¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢¡ÖÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¡×¡Ö»°´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÀ©ÇÆ¡£¡ÖÁ´ÆüËÜ¤Î»ÍÅ·²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
2000Ç¯¤Ë¤Ï¡¢»°Âô¸÷À²¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¿·ÃÄÂÎ¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¡×¤Ø°ÜÀÒ¡£2003Ç¯3·î1Æü¡¢¡ÖGHC¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢»î¹ç¡×¤Ç»°Âô¤Ë¾¡Íø¤·¡¢Âè6Âå²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°Ê¸å¡¢2Ç¯´Ö¤Ç13ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¡ÖÀäÂÐ²¦¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ë·¯Î×¡£2013Ç¯¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¶áÇ¯¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤âÇî±þ±çÂâÄ¹¡×¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¾®¶¶¤Ï¡¢²áµî¤Ë2ÅÙ¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë»²Àï¡£½éÅÐ¾ì¤Ï2014Ç¯¡¢°úÂàµÇ°¤ËµÁÉã¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¡ÖÁ¾²æé«Çò¤ÎÖ¢É÷¡×¤ò»ý»²¤·¤¿¡£
ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤Ï1,000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éµ¶Êª¤Ç¡¢´ÕÄê³Û¤Ï5Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤Ï2020Ç¯¡¢ºÆ¤ÓµÁÉã¤«¤éÂ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÁ°ÅÄÀÄî·¤Î³Ý¼´¡×¤ò»ý»²¤·¤¿¡£
ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û100Ëü±ß¤ÇÎ×¤ó¤À¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï1,000±ß¤È2Ï¢ÇÔ¡£Àã¿«¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏºÊ¤Ç±é²Î²Î¼ê¤Î¤ß¤º¤Éñ¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÕÇ¤´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«¼é¤ë¡£
º£²ó¤Î¤ªÊõ¤Ï¡¢¡Ö¥¶¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º ¥¡¼¥¹¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¡×¡£¾®¶¶¤Î°úÂà»þ¡¢ÃÎ¿Í¤«¤é¡Ö¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¹¥¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¡¢¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¡¼¥¹¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É"¥¶¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º"¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡£¥×¥ì¡¼¥È¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Ê¸»ú¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖExile on Main St.¡×¤Î50ËüËç¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÇ°¤·¤ÆÂ£¤é¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Æþ¼ê·ÐÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö(ÃÎ¿Í¤¬)¤Ê¤ó¤«Çã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡×¤È¾®¶¶¡£
º£ÅÄ¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¥ì¥³¡¼¥É¤Ê¤Î¤«Ä´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¾®¶¶¤Ï¡ÖÄ´¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
ËÜÊª¤Ç¤¢¤ëº¬µò¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«¿®¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾®¶¶¡£ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤Ï50Ëü±ß¤È¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·´ÕÄê³Û¤Ï¡¢´üÂÔ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë5,000±ß¡ª
´ÕÄê¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¥Ó¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×ÂåÉ½¡¦¶â»Ò¥Ò¥í¥à»á¤Ï¡¢¡Öµ¶Êª¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃÇÄê¡£
1972Ç¯¤Î¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖExile on Main St.¡×¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç50ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Á´ÊÆ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶â»Ò»á¤Ï¡Ö¥×¥ì¡¼¥È¤Îºî¤ê¤¬Á´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¥×¥ì¡¼¥È¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬±¦¾åÉôÊ¬¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¥Ú¥é¥Ú¥é¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Ï¿Íµ¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤ªÅÚ»ºÉÊÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤óºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¤³¤ì¤¬ËÜÊª¤À¤Ã¤¿¤é¡¢150Ëü±ß¤Ï¤·¤¿¡×¤È¶â»Ò»á¡£
3ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾®¶¶¡£¸ª¤òÍî¤È¤¹¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ËÜÊª¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡ÖËÜÊª¤Ï¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏºÆ¤ÓÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
