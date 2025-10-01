°ËÆ£Í¥Êå

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£³£°Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ë£±¡½£²¤Ç¶¥¤êÉé¤±¡¢Ï¢¾¡¤¬£µ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£

¡¡º£µ¨¤·Îõ¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£µ¨£´»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ËÆ£Í¥ÊåÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤À¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥Ç¡¼¤ÎÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢À¶µÜ¹¬¤Ë¤¤¤­¤Ê¤ê°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÊ»»¦ÂÇ¤òÃ¥¤¤Ìµ¼ºÅÀ¡££²²ó¤â£³¿Í¤Ç»Â¤Ã¤Æ¼è¤ê¡¢£²²ó£±°ÂÂÇ£²Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£

¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¡ÊÃæ·Ñ¤®¿Ø¤Ï¡ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¡×¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ø¸þ¤±¤Æ»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ë°ìÀï¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ëµß±ç¤ËÅ¾¸þ¡£»Ø´ø´±¤¬¡ÖÃæ·Ñ¤®¤ËÌá¤·¤¿¤éµÞ¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢£±£µ£°¥­¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¾µå¤È¥­¥ì¤Î¤¢¤ëÊÑ²½µå¤ÇÂÇ¼Ô¤òÉõ¤¸¤³¤ó¤À¡£±¦ÏÓ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Îµå¤«¤é°ã¤¦¡×¡ÖÊÑ²½µå¤Î¥­¥ì¤¬¤¤¤¤¡£¤³¤ì¤¬ËÜÍè¤Î»Ñ¤À¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£

¡¡°ËÆ£¤ÎÊÑ²½¤ÎÍ×°ø¤È¤Ï²¿¤«¡½¡½¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤ÎÅØÎÏ¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤â¤Á¤í¤óÂç¤­¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ØÅ¦¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤¢¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öµß±ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÎÏ¶¯¤¤µå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ»ý¤ÁÌ£¤¬À¸¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤Þ¤¿ÊÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö°ÜÀÒÁª¼ê¤ÎÆÃÄ§¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î´Ä¶­¤Ë¤Ê¤¸¤à¤Þ¤ÇÂ¿¾¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£´Ä¶­¤È¼«¿È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Ç¤ÎÀïÎÏ²½¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£

¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ë¹ÃÈå¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤È¤·¤Æµð¿Í¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤­¤¿±¦ÏÓ¡£Ã»´ü·èÀï¤Ç­àÂë¤ÎÈëÌ©Ê¼´ï­á¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¡£