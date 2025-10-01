地方競馬全国協会は、女性ジョッキーによるシリーズ競走「LJSレディスジョッキーズシリーズ」を、11月14日（金）の笠松競馬場と11月25日（火）の名古屋競馬場で実施すると発表した。今回の開催をもってシリーズは終了し、最後の舞台は「レディスジョッキーズシリーズ ザ・ファイナル」として行われる。

LJSは2006年に創設され、女性騎手のみが出場できるシリーズ競走としてこれまで10回実施されてきた。女性騎手の活躍の場を広げてきた同シリーズは、今回で歴史に幕を下ろすことになる。

宮下瞳、木之前葵らが参戦

出場予定騎手は以下の9名。関本玲花（岩手）、中島良美（浦和）、神尾香澄（川崎）、深澤杏花（笠松）、小笠原羚（愛知）、木之前葵（愛知）、宮下瞳（愛知）、佐々木世麗（兵庫）、塩津璃菜（兵庫）。

シリーズは各競馬場で2競走ずつ、合計4競走を実施。着順に応じたポイントを積み重ね、総合成績を競う。最終戦の名古屋では、総合ポイント上位3名に表彰と褒賞金（1位50万円、2位30万円、3位20万円）が授与される。

なお、特設ページ「LADIES JOCKEYS」は11月に開設予定で、詳細は各実施競馬場から改めて発表される。