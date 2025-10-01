Cygamesは、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第14話「新たな山」のWEB予告動画、先行カット、あらすじを公開した。第2クールは10月5日（日）16時30分より、TBS系全国28局ネットで放送がスタートする。

第14話では、天皇賞（秋）でタマモに敗れたオグリが雪辱を期し、トレーニングに励む姿が描かれる。クラスメイトたちと次走について話す中、ディクタストライカがオグリに宣戦布告。タマモだけを意識することへの警告を受け、オグリが選ぶ次の舞台とは、、、という展開となる。なお、公開されたWEB予告動画のナレーションはオグリキャップ（CV：高柳知葉）が担当。

10月5日より放送スタート

『ウマ娘 シンデレラグレイ』は、『ウマ娘 プリティーダービー』のクロスメディア展開の一環として制作。累計発行部数800万部を突破した同名コミックを原作に、地方から中央に挑むオグリキャップの活躍を描く。

放送はTBS系全国28局ネットで10月5日から毎週日曜16時30分に行われるほか、BS11では10月14日から、AT-Xでは10月8日から順次放送。また、ABEMA、Netflix、U-NEXT、アニメ放題では10月5日17時より先行配信が開始される。