【YJSトライアル佐賀】松本一心＆青海大樹が主役、西日本地区ポイント争い激化
「2025ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド」への出場権をかけて、地方競馬およびJRAの若手ジョッキーが争う代表騎手選定競走「2025ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンド」が9月30日、佐賀競馬場で行われた。
ダート1400mで行われた第1戦は、松本一心騎手（笠松）騎乗のイエヤスがスタート後先頭に立つと、そのまま後続を突き放して勝利。2着は高杉吏麒騎手（JRA）騎乗のジュエリーオブラヴ、3着には吉村誠之助騎手（JRA）騎乗のマリノルルワが入った。
同じくダート1400mで行われた第2戦は、青海大樹騎手（佐賀）騎乗のドナアフロディテが中団待機から最後の直線、豪快に差し切って勝利。2着は河原田菜々騎手（JRA）騎乗のロジメリオール、3着には吉村誠之助騎手（JRA）騎乗のリトルアイドルが入った。
トライアルラウンド佐賀を終えての、西日本地区におけるトライアルラウンドポイントの暫定順位（上位4位まで）は、次のとおりとなっています。
●地方競馬
1位 松本一心（笠松）74pt
2位 青海大樹（佐賀）52pt
3位 阿部基嗣（高知）28pt
4位 塩津璃菜（兵庫）24pt
●JRA
1位 西塚洸二（栗東）50pt
2位 大久保友雅（栗東）49pt
3位 河原田菜々（栗東）38pt
4位 古川奈穂（栗東）37pt
YJSトライアルラウンドの次戦は、10月16日(木)に川崎競馬場と園田競馬場で行われる。