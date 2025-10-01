「2025ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド」への出場権をかけて、地方競馬およびJRAの若手ジョッキーが争う代表騎手選定競走「2025ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンド」が9月30日、佐賀競馬場で行われた。

ダート1400mで行われた第1戦は、松本一心騎手（笠松）騎乗のイエヤスがスタート後先頭に立つと、そのまま後続を突き放して勝利。2着は高杉吏麒騎手（JRA）騎乗のジュエリーオブラヴ、3着には吉村誠之助騎手（JRA）騎乗のマリノルルワが入った。

同じくダート1400mで行われた第2戦は、青海大樹騎手（佐賀）騎乗のドナアフロディテが中団待機から最後の直線、豪快に差し切って勝利。2着は河原田菜々騎手（JRA）騎乗のロジメリオール、3着には吉村誠之助騎手（JRA）騎乗のリトルアイドルが入った。

YJSトライアルラウンド佐賀第2戦・ドナアフロディテと青梅大樹騎手 (C)NAR地方競馬全国協会

JRA女性騎手も健闘

トライアルラウンド佐賀を終えての、西日本地区におけるトライアルラウンドポイントの暫定順位（上位4位まで）は、次のとおりとなっています。

●地方競馬

1位 松本一心（笠松）74pt

2位 青海大樹（佐賀）52pt

3位 阿部基嗣（高知）28pt

4位 塩津璃菜（兵庫）24pt

●JRA

1位 西塚洸二（栗東）50pt

2位 大久保友雅（栗東）49pt

3位 河原田菜々（栗東）38pt

4位 古川奈穂（栗東）37pt

YJSトライアルラウンドの次戦は、10月16日(木)に川崎競馬場と園田競馬場で行われる。