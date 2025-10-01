「年金」は請求しないともらえないって本当？ 「請求し忘れていた分」は「諦める」しかないの？

年金は請求しないともらえないって本当？ 制度の背景と仕組み

日本の公的年金は「請求主義」が原則です。これは、受給資格を満たした人でも、自ら年金の請求をしない限り、支給が始まらない仕組みを意味します。なぜ自動支給ではないのかというと、「本人の意思確認」「受給開始年齢の選択」「振込先などの情報提供」が不可欠だからです。

例えば、本来は70歳から年金を受け取りたいと考えていた人に自動で65歳から支給されてしまうと、意向が反映されないことになります。こうした制度の柔軟性を守るために「請求主義」が採用されているのです。



請求し忘れた年金、取り戻せる？ 時効とその影響

年金は「5年の時効」があります。例えば、65歳で受給資格を得て70歳まで請求を忘れた場合、5年分をまとめて受け取ることが可能です。しかし71歳で請求した場合、65歳と66歳の分は消えてしまい、結果として2年分を失うことになります。これは月額15万円の年金を想定すると年間180万円、2年間で360万円が失われる計算になります。

一方で、時効があるとはいえ、制度の趣旨は「必要な人に年金を確実に届けること」です。特別な事情がある場合には、過去の分をさかのぼって受け取れるケースもあります。このような場合は、まず年金事務所に事情を説明し、救済措置がないか相談することが大切です。



年金請求の流れと注意点。今からでもできる対策

通常、65歳の誕生日の2～3ヶ月前に、日本年金機構から「年金請求書」が送られてきます。これを提出すれば手続き完了ですが、書類が届かない、紛失したなどの理由で手続きが遅れるケースもあります。その場合、最寄りの年金事務所や街角の年金相談センターで再発行が可能です。

注意すべき点は、提出が1年以上遅れると、通常の請求書式ではなく「遅延用」の様式が必要になることです。また、提出には年金手帳や基礎年金番号通知書、本人確認書類、場合によっては戸籍謄本や住民票なども求められます。これらをそろえるのに時間がかかるため、早めの準備が欠かせません。

さらに、繰下げ受給を選ぶかどうかの判断も重要です。繰下げを選ぶと1ヶ月ごとに0.7％増額され、最大で84％増えることになります。自身の健康状態や家計状況を踏まえて判断することが必要です。



年金は請求しないと受け取れない

結論として、年金は請求しなければ受け取れず、請求し忘れた分は原則5年を過ぎると受け取れません。

しかし、過去5年以内であれば一括で受け取れるため、諦めずに手続きを進めることが大切です。事情がある場合には、例外的に救済される可能性もあるため、まずは年金事務所に相談するのがよいでしょう。年金は老後の生活を支える柱です。制度の仕組みを理解し、早めに請求を進めることで、安心した生活につながるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー