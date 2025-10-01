BABYMONSTER、強烈でワイルドなスタイルに視線釘付け！新ALグループビジュアル公開

ガールズグループBABYMONSTERが2ndミニアルバム『WE GO UP』のグループビジュアルを追加公開し、カムバックに対する期待感を高めた。

10月1日、所属事務所YGエンターテインメントは公式ブログに「［WE GO UP］VISUAL PHOTO」を公開した。白黒の写真では、BABYMONSTERの強烈でワイルドなカリスマ性が漂い、強く引き寄せられる。

荒い鉄製の構造物の前のBABYMONSTERは、鋭い目つきで正面を見つめ、一気に視線を釘付けにした。ここにグラフィティを連想させるパターンのボトムスとクロップトップ、スポーティなアクセサリーなどが、洒落た感性を加え、格別なオーラを完成させた。

（写真＝YGエンターテインメント）BABYMONSTER

以前のシックで洗練された雰囲気の個人ティザーとはまた違うビジュアルに世界中のファンの好奇心が刺激されている。アルバム名『WE GO UP』のように、自由奔放なエネルギー、堂々とした雰囲気が続き、アップグレードされたBABYMONSTERの特別な変身を予感させた。

なお、BABYMONSTERは来る10月10日13時、2ndミニアルバム『WE GO UP』をリリースする予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。