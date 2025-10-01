「2025ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド」への出場権をかけて、地方競馬およびJRAの若手ジョッキーが争う代表騎手選定競走「2025ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンドが9月30日、船橋競馬場で行われた。

ダート1600mで行われた第1戦は、山本大翔騎手（船橋）騎乗のハヌマーンビーチが直線外から追い込んで勝利。2着は横山琉人騎手（JRA）騎乗のケイティーユイ、3着には佐野遥久騎手（川崎）騎乗のジーニーボニータが入った。

ダート1800mで行われた第2戦は、横山琉人騎手（JRA）騎乗のファイアーサインが直線半ばで先頭に並びかけ、力強く抜け出し勝利。2着は石田拓郎騎手（JRA）騎乗のミヤビモルタル、3着には神尾香澄騎手（川崎）騎乗のエクメディノキセキが入った。

【YJSトライアル佐賀】松本一心＆青海大樹が主役、西日本地区ポイント争い激化

YJSトライアルラウンド船橋第2戦・ファイアーサインと横山琉人騎手 (C)NAR地方競馬全国協会

小林美駒は暫定2位

トライアルラウンド船橋を終えての、東日本地区におけるトライアルラウンドポイントの暫定順位（上位4位まで）は、下記のとおり。

●地方競馬

1位 山本大翔（船橋）36pt

2位 谷内貫太（大井）35pt

3位 宮内勇樹（北海道）32pt

4位 加藤雄真（川崎）18pt

●JRA

1位 横山琉人（美浦）50pt

2位 小林美駒（美浦）34pt

3位 水沼元輝（美浦）32pt

4位 土田真翔（美浦）30pt

YJSトライアルラウンドの次戦は、10月16日(木)に川崎競馬場と園田競馬場で行われる。