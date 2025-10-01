日本のフェスで旭日旗引き裂き→国歌熱唱パフォ見せた韓国バンド、途中合流のベーシストが脱退「健康問題と個人事情で」

過去に日本のフェスで“旭日旗引き裂きパフォーマンス”も見せた韓国ロックバンドが、メンバー脱退を発表した。

【画像】日本で炎上…韓国歌手の“原爆Tシャツ”

ロックバンドNo Brain（ノーブレイン）は10月1日、公式SNSを通じて「残念なお知らせをお伝えすることになり、心が重い。No Brainのベーシスト、チョン・ウヨンが健康上の理由と個人的な事情により脱退することになった」と発表した。

また、「長い間No Brainとともに歩み、大きな力となってくれたチョン・ウヨンに深く感謝し、これから歩む新しい道を心から応援する。一日も早い回復を祈っている」とし、「No Brainは今後予定されているSCHEDULEたちを、セッションミュージシャンとともに続けていく。突然の知らせで心配をおかけして申し訳ない」と謝罪の言葉を添えた。

「韓国インディーズ第1世代」No Brainとは

No Brainは1996年10月に結成されたロックバンドで、韓国のインディーズ第1世代のバンドとして人気を集めた。

2001年には新潟県で開催された日本最大級の野外音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL」に出演。当時、ボーカルのイ・ソンウがステージ上で「歴史教科書歪曲」と書かれた旭日旗を引き裂き、ロック調にアレンジした韓国国歌『愛国歌』を歌うパフォーマンスを見せたこともある。

（写真＝No BrainのSNS）No Brainのメンバー。左からチョン・ウヨン、イ・ソンウ、ファン・ヒョンソン

チョン・ウヨンは1982年3月2日生まれの43歳。No Brainには2007年よりセッションミュージシャンとして関与し、2009年に正式メンバーとして合流。以降、現在まで16年間活動を続けていた。

No Brainでは今年2月にも、ギタリストのチョン・ミンジュンが個人的な事情でバンドを脱退することが発表されていた。

今回のチョン・ウヨン脱退により、No Brainはボーカルのイ・ソンウ、ドラマーのファン・ヒョンソンによる2人体制で活動を続ける。