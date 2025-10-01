大谷が第4打席で2本目のアーチ「完璧なミサイルだった」

【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は30日（日本時間10月1日）、本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦に「1番・指名打者」で出場。初回の第1打席に続き、6回の第4打席でも本塁打を放ち、ポストシーズン初の1試合2発を記録した。2本目のHR球をキャッチしたリック・シエラさんは「オオタニは（何て）男だ！」と歓喜した。

大谷は6回2死一塁で迎えた第4打席、大谷はフィリップスの138キロ変化球を捉えると打球は右翼席へ。打球速度113.5マイル（約182.7キロ）、飛距離454フィート（約138.4メートル）、角度34度の特大アーチに本塁打は歓声に包まれた。

その138メートル特大弾を幸運にも掴み取ったのがシエラさんだ。「彼は今の野球界の顔だ。俺たちは彼を愛している。「彼を観る為だったら、私たちは何だってやる。私や息子だけでなく、女性陣の夢が叶ったよ！」と喜びの声を届けると、「特大だったね。完璧なミサイルだった。（外野席の）最後方で立っていたんだけど、突然彼の打球が『ブーン！』って感じで向かってきたんだ。キャッチしたよ！」とキャッチの瞬間を興奮気味に話した。

続けて「オオタニは（何て）男だ！ 野球界の顔。完璧な野球選手。私たちは彼のことを愛している。日本からここに輸出してくれたことに、神へ感謝しているよ！」とドジャースで活躍を続ける大谷に感謝した。

シエラさんはこの日、妻と4人の子どもと一緒に試合を観戦。最高の記念となったが「以前にもホームランボールをキャッチしたことがあるから、俺の前に立っていた日本人の子にプレゼントするつもりだったんだよ」と思わぬ告白。「でも、誰かが『キープしろ』って言ったんだ。その子の電話番号を聞いておく。もしかしたら、彼にプレゼントするかもしれない。でも、分からない。分からない。俺が持っているより、彼が持っていた方が意味があるだろ。金には興味ない」とHR球をプレゼントする意向を明かした。（Full-Count編集部）