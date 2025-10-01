PO1試合2HRは自身初

【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

圧倒的な打棒を見せつけた。ドジャース・大谷翔平投手は30日（日本時間10月1日）、本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦で自身初となるポストシーズン1試合2本塁打を叩き込んだ。超特大の一発に、LAメディアも「アンビリーバブル」と驚きを隠せない。

まずは初回だ。剛腕グリーンのフォーシームを捉えると打球は弾丸ライナーであっという間に右翼席へ。打球初速117.7マイル（約189.4キロ）、飛距離375フィート（約114.3メートル）、角度21度の一撃にLAは狂喜乱舞した。先制パンチを叩き込み、ドジャース打線はその後に本塁打を量産した。

さらに6回2死一塁で迎えた第4打席、今度はフィリップスの138キロ変化球を捉えると打球はまたも右翼席へ。大谷は確信。打球速度113.5マイル（約182.7キロ）、飛距離454フィート（約138.4メートル）、角度34度の特大アーチにドジャースタジアムは揺れた。

地元メディア「ドジャース・ネーション」のノア・カムラス記者は「ショウヘイ・オオタニがこの試合を決定づけた。この日2本目の本塁打を放ち、ドジャースは6回に8-0とリードを広げた」とし、「打球速度は113.5マイル、飛距離はアンビリーバブル（信じがたいほどの）な454フィート。プレーオフ開幕戦でのドジャース打線の圧倒的なパフォーマンスだ」と称えた。地元放送局「NBCスポーツ・ロサンゼルス」でレポーターを務めるマイケル・J・デュアルテ氏も「ドカーン！ ショータイムが再演した。右中間へムーンショットを叩き込んだ」と脱帽した。（Full-Count編集部）