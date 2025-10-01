【満天星】はなんて読む？植物を表す難読漢字！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？



「満天星」はなんて読む？ 「満天星」という漢字を見たことはありますか？ なんだかロマンチックな字面ですよね。満天星は、ある植物を表す難読漢字です。 いったい、なんと読むのでしょうか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「ドウダンツツジ」でした！ 「まんてんせい・どうだん」と読んでも正解です。白丁花の慣用漢名でもあります。 ドウダンツツジはツツジ科の落葉低木を指し、秋には紅葉が見られますよ。 花は白く壺の形をしていて、下向きに咲くのが特徴です。 白い小さな花がたくさん咲く姿はまるで満天の星のよう。とても美しい漢字なので、この機会にぜひチェックしてみてください。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》

