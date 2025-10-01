【満天星】はなんて読む？植物を表す難読漢字！

写真拡大 (全2枚)

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「満天星」はなんて読む？

「満天星」という漢字を見たことはありますか？

なんだかロマンチックな字面ですよね。満天星は、ある植物を表す難読漢字です。

いったい、なんと読むのでしょうか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ドウダンツツジ」でした！

「まんてんせい・どうだん」と読んでも正解です。白丁花の慣用漢名でもあります。

ドウダンツツジはツツジ科の落葉低木を指し、秋には紅葉が見られますよ。

花は白く壺の形をしていて、下向きに咲くのが特徴です。

白い小さな花がたくさん咲く姿はまるで満天の星のよう。とても美しい漢字なので、この機会にぜひチェックしてみてください。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部