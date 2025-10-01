「給料ゼロ」のカツカツドケチ生活…50代男性がどうしても叶えたい夢：有吉の深掘り大調査
世の中の驚くような情報を、タイトル通り深掘りしてお届けする情報番組「有吉の深掘り大調査」。「テレ東プラス」では、9月18日に放送された「タクうま＆有吉深掘り」スペシャルの中から「カツカツさんに密着！ 節約しても叶（かな）えたい50年越しの夢」の内容を振り返る。
【動画】カツカツさんに密着！ 節約しても叶えたい50年越しの夢
番組では、給料日前に節約生活を送る人たちに密着。物価高をどうしのいでいるのか、話を聞いた。
JR北千住駅（東京都足立区）の惣菜店で声をかけた独身男性、山田さん（51）は「給料はいまゼロです」。5年前に鉄道会社を退職して以来、毎月の初めに貯金から5万円をおろし、生活しているという。今月の場合、残り6日を残金4500円でしのがなくてはならない。
月給約30万円の鉄道員時代からこつこつ貯金し、43歳で3300万円マイホームを一括購入したため、家賃はかからない。2世帯住宅で、下の階には母が暮らす。
6枚90円のパンを使い、35円で仕上げる「めんたいマヨホットサンド」が5年以上、山田さんの朝食だ。昼食は1つ139円の大容量カップ麺。必要最低限の物しか買わず、部屋には椅子もない。調理用のポリ袋や歯磨き粉などは、献血で貯めたポイントで交換したものだ。献血カードを見せてもらうと、献血回数が445回と記入されていた。
山田さんには、このような「カツカツ生活」を送ってまで叶えたい夢があった。「僕、ラジオ局を作りたいんです」と山田さんは言う。「小さな街の放送局、コミュニティーFMを作ろうとしているんですよ」
裕福ではなかった幼少期、友人が家族旅行に行くなか、唯一の楽しみがラジオだった。視聴者からのお便りや気軽に参加できる空気感、スピーカーの向こう側にある楽しそうな世界に憧れた。
「番組表を作って、印刷屋さんに発注するとか、スポンサーさんに交渉するとか、ラジオの全部をやりたいと思って、こういう活動を始めました」。自宅を改装してラジオ局にする予定だという。
予算は、多めに見積もって1000万円。資金はこれまでの貯金でまかなう予定だ。いまはスポンサー集めに歩き回る日々。開局できるかどうかは、総務省の審査待ちだという。
楽しみは月に1度、思うぞんぶん酒を飲むこと。日本酒やワインを注いだグラスを次々に空け「今日もいい仕事したわ！」。店を出ると、山田さんは軽快な足取りで帰宅の途についた。
そのほか、5日間を3400円で過ごす男性や趣味に100万円以上使う夫婦など、いろいろな「カツカツさん」の人生ドラマは「TVer」、「ネットもテレ東」で確認を。
木曜夜6時25分からは「有吉の深掘り大調査」【孤独のグルメの名店「衝撃グルメ」＆厨房ドキュメントSP】を放送！
■孤独のグルメさん【知られざる穴場グルメ店を続々紹介】
孤独のグルメファンの聖地に計6日間張り込み“リアル孤独のグルメさん”を調査！
▽東京・小岩の下町町中華…ドラマ「孤独のグルメ」の主人公を魅了した絶品（秘）グルメ“じゃがとろ”とは？
▽2000軒以上のお店を制覇!“リアル孤独のグルメさん”が取材NGをこじ開けた！ 創業56年でテレビ初公開！ 衝撃の禁断グルメ!やみつき豚ロース（秘）焼き定食とは?
■激うま行列グルメ【行列グルメ大連発＆穴場店を紹介】
何時間も行列に並ぶ“舌の肥えた食いしん坊”オススメの穴場店を深掘り調査！
▽開店前から大行列の（秘）うどん店。うどん店なのになぜか大人気！ 客の7割以上が注文する絶品（秘）超カツ丼とは？
▽ラーメンだけで400軒以上食べたマニアがオススメする穴場ラーメン店!83歳店主が作る究極の（秘）味噌ラーメンとは？
▽地元でその名を轟かせる超人気グルメ「（秘）鍋」とは？
■ミステリーハウス【異彩を放つ「家」を突撃調査】
住宅街でひときわ異彩を放つ不思議な一軒家に思い切って直撃！ 住民十色(じゅうみんといろ）な家主の驚きの生き様を深掘り調査！
▽まるで妖怪!? 奇妙な顔が飾られている家…その驚きの理由とは？
▽なぜか叫び声が聞こえる一軒家を直撃！すると中では1人の家主が驚きの行動を！
■厨房ドキュメント【人情溢れる人気大衆食堂＆老舗中華店】
無人カメラ20台で人気店の開店前から閉店後までを徹底深掘り！
▽茨城県 人情溢れる大衆食堂に密着！ 客の8割が注文する衝撃の（秘）おまかせ定食とは？ 店の特徴は超高火力の厨房にあり。そこに秘められた62歳店主の意外な想いとは？
▽群馬県 創業約45年 70代夫婦が営む老舗町中華店に密着！ 来日約1年のネパール出身従業員が群馬で働く深い訳＆店主への意外な想いとは？
お楽しみに！
