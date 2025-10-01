７人組アイドルグループ「ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ」（通称・すいすて）が１日、東京・渋谷区のＷＩＴＨ ＨＡＲＡＪＵＫＵで行われた「Ｐｏｎｔａパス１周年記念・白石まゆみ先生Ｐｒｅｓｅｎｔｓ 特別勉強会」に出席した。

ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲの妹分グループとして昨年３月にデビュー。メンバーの白石まゆみは今年５月からサブスクリプションサービス・Ｐｏｎｔａパスの公式コンシェルジュに就任し、この日は６人の先生役になった。

白石は「メンバーに歌やダンスを教えてもらっている立場なので緊張します」としながらも、キャンペーンやクーポンなどの活用法について説明。Ｐｏｎｔａパスを運営するＫＤＤＩの本社で企画会議に加わっていることも明かし「毎回２時間ぐらい。ＫＤＤＩで働いてるのかな、と思うぐらい関わせていただいている」と語った。セリフをかみながらも懸命に授業する姿に、栗田なつかは「『ぐっじょぶ！』です」とグループの楽曲名に掛けてエールを送った。

７人のうち学級委員長に向いているメンバーを問われると、栗田は「意見をまとめて、わかりやすく進めてくれる」と、音井結衣を推薦。その音井は「（向いているのは）自分と、副委員長で白石。先生をしている姿を見てたくましいと思った」と頼りにした。

１１月４日からは全国６都市をめぐるツアーが始まる。奥田彩友は「すいすてを今まで見たことがない方や、ちょっと気になるという方にもたくさん魅力を届けたい。最高のすいすてを届けるので、楽しみに待っていてください」と呼びかけた。