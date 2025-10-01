米人気歌手で女優のセレーナ・ゴメス（３３）が日本時間１日に自身のインスタグラムを更新。ウェディングフォトを大放出した。

２７日（日本時間２８日）に音楽プロデューサーのベニー・ブランコ（３７）と米カリフォルニア州サンタバーバラ郊外の邸宅で結婚式を挙げたゴメス。この日はホルターネックで裾が大きく広がったもの、ゴージャスな総レースのマーメードスタイル、アフターパーティーで着用したミモレ丈と３種類のウェディングドレス姿を披露した。

この投稿には多くの祝福と「世界一美しいブライド！」「なんてゴージャス」「本当にお幸せになってね」「美しさを表現できる言葉がみつからない…」「おとぎ話の世界のよう」という声が次々と届けられている。

ディズニー・チャンネルの子役からキャリアが始まったセレーナは歌手としても活躍。私生活では２０１０年から長く人気歌手のジャスティン・ビーバーとついたり離れたりの関係だったが、１８年春に完全に破局。２３年夏ごろからブランコと交際を開始し、昨年１２月に婚約を発表、先月２７日に結婚式を挙げた。