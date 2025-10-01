小3息子のひじに平仮名で「き」→理由に17万いいね「たまらん」「小3の流行り？」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ぺんたぶ(@pentabutabu)さんの小3の息子さんの笑ってしまうエピソードです。息子さんの腕にマジックで何か書いてあることに気付いたというぺんたぶさん。厨二病か…と思いつつも、それはアニメのキャラクターの真似かと聞いてみたそう。しかし、息子さんの答えは想像の遥か上をいくものでした。
子どもの驚くような感性を見せつけられることはありませんか？大人にはない独特の感性に、思わず笑ってしまうこともありますよね。ぺんたぶ(@pentabutabu)さんが投稿していたのは小3の息子さんのエピソードです。
まさかの「ひじき」という回答に、ぺんたぶさんもびっくりしたはず。なぜ肘に「き」を書こうと思ったのか…謎は深まるばかりです。
©︎pentabutabu
小3のむすこの腕にマジックで書いた傷のようなものを発見し、（ああ…少し早い厨二病か…）と動揺しつつ、なんとか「それはルフィのマネかな？」と聞いてみたところ、むすこは「？」と不思議そうな顔をしてて。
「じゃあなに？」
「ひじき」
「え？」
「ヒジに“き”で、ひじきだよ」
よかっ…え…？
まさかの「ひじき」という回答に、ぺんたぶさんもびっくりしたはず。なぜ肘に「き」を書こうと思ったのか…謎は深まるばかりです。
この投稿に「是非このまま真っ直ぐ育ちますように😁✨」「リプ見てたら同じ人いるんだ」といったコメントがついていました。思わず笑ってしまう、面白いエピソードでしたね。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）