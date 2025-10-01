夢の力が生み出した「陸・海・空」の幅広いモビリティを展示

ホンダは創業以来、夢を原動力に、技術と独創的なアイデアで、総合モビリティカンパニーとして、人と社会の可能性を広げるモビリティの創造にチャレンジしてきた。

「ジャパンモビリティショー2025」のホンダブースでは、最新の技術でこの“夢”をかたちにした四輪・二輪の製品を中心に、「陸上」だけでなく、「海」や「空」でも活躍する幅広いホンダのモビリティを展示。夢を原動力に、独創的な技術とアイデアでかたちにしたホンダの夢のモビリティを、会場でぜひ！

ワールドプレミアは以下の4モデルだ。

Honda 0（ゼロ）シリーズ 新型プロトタイプ

Honda 0シリーズの価値をより多くの方に体感してもらえるモデルとして、同シリーズのラインナップに新たに加わるSUVモデルのプロトタイプを世界初公開。

四輪小型EVプロトタイプ

ホンダらしいFUNを追求し、使い勝手の良さとホンダならではの「操る喜び」の両立を目指して開発した小型EVのプロトタイプを世界初公開。ホンダらしい遊び心に満ちたモデルで、日常に新たな刺激と高揚感をもたらす。このモデルは日本、英国、アジア諸国の小型EVの需要の高い国で走行試験を実施しており、ホンダの目指す「Fun to Drive」に磨きをかけている。

二輪EVコンセプトモデル

既成概念にとらわれない新しいアプローチによって、驚きや感動、新たな体験を提供する電動二輪のコンセプトモデルを世界初公開。

Honda e-MTB プロトタイプ

2023年にコンセプトモデルとして発表した、「Ride Natural・Reach New Peaks」をコンセプトに開発した、ハイエンド電動アシスト付きマウンテンバイク（e-MTB）の市販予定車を世界初公開。

他にも注目のモビリティが目白押し！

サステナブルロケット

2025年6月に北海道大樹町で離着陸実験を行った実際の実験機を展示。カーボンニュートラル社会を目指すホンダが取り組むのは、ロケット機体の再使用技術だけでなく、再生可能燃料を使った「サステナブルロケット」の実現だ。ホンダの挑戦は、地球を超え、宇宙へと広がっている。

プレリュード

ホンダ独自のハイブリッドシステム「e:HEV」をさらに進化させ、「操る喜び」を継承しながら、環境性能や日常での使い勝手も追求した電動化時代の新しい「スペシャリティスポーツ」の先駆け・前奏曲（プレリュード）となるモデル。※2025年9月5日発売

N-ONE e:（エヌワン イー）

日本の市場に求められるEVのあり方を追求し開発したN-ONE e:は、愛着の湧くエクステリアデザインと、ゆとりある室内空間や取り回しの良さをホンダ乗用車の原点である「N360」から継承しながら、EVならではの力強くクリーンな走りと静粛性を加えることで、幅広いユーザーから支持されるスタンダードなEVとなることを目指して開発されたモデル。※2025年9月12日発売

CB1000F / CB1000F SE（市販予定車）

ホンダのロードスポーツバイクを代表するプロダクトブランド「CB」として「進化するスポーツバイクの基準」を具現化した新型のCB1000Fと、ヘッドライトカウルを追加するなど外観の充実を図り、CB1000F のトラディショナルなプロポーションをさらに引き立てたCB1000F SEを展示。

「ジャパンモビリティショー2025」ホンダブース展示物一覧（予定）

■「陸」のモビリティ

【コンセプトモデル】

・二輪EVコンセプトモデル（二輪／WP）

・EVアーバンコンセプト（二輪）

【市販予定モデル】

・Honda 0サルーン プロトタイプ（四輪／JP）

・Honda 0 SUV プロトタイプ（四輪／JP）

・Honda 0シリーズ 新型プロトタイプ（四輪／WP）

・四輪小型EV プロトタイプ（四輪／WP）

・CR-V e:HEV プロトタイプ（四輪／JP）

・CB1000F（二輪）

・CB1000F SE（二輪）

【欧州市販予定モデル】

・Honda e-MTB プロトタイプ（二輪／WP）

【北米市販予定モデル】

・アキュラRSXプロトタイプ（四輪／JP）

【市販モデル】

・プレリュード（四輪）

・N-ONE e:（四輪）

・CR-V e:FCEV（四輪）

・CUV e:（二輪）

・レブル1100 Sエディション DCT（二輪）

・レブル250 SエディションE-クラッチ（二輪）

・CRF1100Lアフリカツイン アドベンチャースポーツES DCT（二輪）

・CT125・ハンターカブ（二輪）

・ダックス125（二輪）

・モンキー125カスタム（二輪）

【参考出品】

・HondaマイクロEV（四輪）

・CB1000Fモリワキエンジニアリング2025 鉄馬決戦の日 参戦仕様（二輪）

■「海」のモビリティ

【市販モデル】

・大型船外機 BF350（パワープロダクツ）

【参考出品】

・コンセプトボート１/５スケールモデル（パワープロダクツ）

■「空・宇宙のモビリティ」

【市販モデル】

・ホンダジェット・エリートⅡ 実物大サイズ インテリアモックアップ（航空機）

【実験機】

・サステナブルロケット（その他）

※WP：World Premiere（ワールドプレミア）／JP：Japan Premiere（ジャパンプレミア）

INFORMATION

ジャパンモビリティショー2025

・会期：プレスデー10月29日～30日／一般公開日10月31日～11月9日

・会場：東京ビッグサイト（江東区・有明）

・主催：一般社団法人 日本自動車工業会

・公式サイト：https://www.japan-mobility-show.com/