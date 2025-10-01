中山秀征の妻・白城あやか、山の家に作ったアトリエを公開 手作りした“水さし”もお披露目「とっても素敵」「アトリエ最高」
タレントの中山秀征（58）の妻で、元宝塚歌劇団星組トップ娘役・現在はオイルソムリエの白城あやかが9月30日、自身のインスタグラムを更新。山の家に作ったアトリエを公開した。
【写真】「とっても素敵」山の家に作ったアトリエ公開の白城あやか
白城は「この夏 山の家に #サンドブラスト の #アトリエ を作りました」と明かし、アトリエの写真をアップ。サンドブラストとは、ガラスに砂などの研磨剤を吹き付け、模様を描く加工技術のこと。
この数日で“仕上げ”を行ったそうで「1年がかりで、ようやく #風船かずら の #水さし が完成しました」「ホントに感激です そして益々創作意欲が湧きました」と、出来上がったばかりの水さしも披露した。
コメント欄には「とっても素敵」「アトリエ最高」「作品楽しみ」「凄い」「ここからまた…ステキな作品が生まれるのですね」などの声が寄せられている。
【写真】「とっても素敵」山の家に作ったアトリエ公開の白城あやか
白城は「この夏 山の家に #サンドブラスト の #アトリエ を作りました」と明かし、アトリエの写真をアップ。サンドブラストとは、ガラスに砂などの研磨剤を吹き付け、模様を描く加工技術のこと。
この数日で“仕上げ”を行ったそうで「1年がかりで、ようやく #風船かずら の #水さし が完成しました」「ホントに感激です そして益々創作意欲が湧きました」と、出来上がったばかりの水さしも披露した。
コメント欄には「とっても素敵」「アトリエ最高」「作品楽しみ」「凄い」「ここからまた…ステキな作品が生まれるのですね」などの声が寄せられている。