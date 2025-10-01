お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が9月30日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・04）で、子どもの発想への向き合い方について語った。

番組内で、息子とボウリングに行ったエピソードを披露したジュニア。子ども用の補助台など、独身時代は意識しておらず“見えていなかった”物に新たな気づきがあったと話したが、この日は2ゲーム目の7フレームを終えたところで、息子が「や〜めよっ」と言い出したという。

とっさにジュニアは「いやいや、これ10フレまでやらなアカンがな」と思ったものの、「ボウリングを7フレでやめたってええやんという、こいつの自由な発想を摘んでしまうんじゃないか」とも。「10フレまでやるのがボウリング。始めたんやから最後までやれよっていうのも教育やし、でも7フレで“よし、やめよ”っていうのもオモロい発想やなって」と振り返った。

さらに「その時にパーンと出て来たのが、海老フライ定食を頼んで海老フライを残した板尾（創路）さんを思い出した」と告白。「あの信じられない発想は、知らず知らずのうちに大人がこうやって摘んでしまっているんじゃないか」と打ち明けた。

当時のやり取りを思い返しながら「“よくよく考えたら、海老フライがそんなに好きじゃなかった”“どないやねん！”ってことを言った、あの板尾さんをなんとなく思い出して」と続け、「こっちの押しつけなんじゃないかなって」とジュニア。「最終的に10フレまでやらせたんやけど、ちょっと残ってるのよ」と明かした。

そして「“やめたいねんな、よしやめよ”って7フレでやめるのも、それはそれでなんか自由に、とか。でもルールは、とか」とモヤモヤ。これを受けて、お笑いタレント・ケンドーコバヤシが「富士山を9合目で帰って来るみたいな」と例えると、ジュニアは「それはええなと思うねん」と肯定。「ディズニーランドに着いて、駐車場でUターンして帰って来るみたいな。“ああオモロいことしてるな”って、みたいな目を摘んでしまうんじゃないかって。いろいろ家庭によってルールがあるやろうけど」と悩んでいた。