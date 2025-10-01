韓国フォト、水の音カフェなど話題のスポットへ♡【個人的NEWS】#9月編
毎月恒例企画！4MEEE official readerに聞いた個人的NEWS。2025年9月の思い出を教えてもらいました。
三村有希さん▶︎手作りデザートドリンクを
Instagram：
「最近はだいぶ涼しくなってきましたがデザートのようなドリンクを作るのにハマっています♪アイスを入れたりするのでカロリオーバーで毎日は飲めませんがたまにご褒美で……♡エスプレッソマシンが欲しいなと思う今日この頃です♪」
泉ひとみさん▶︎秋物展示会めぐり
Instagram：
「9月はファッションも美容もたくさん展示会やPOP UPにご招待いただきました！写真は今年デビューしたブランド、BIANCAのAW展示会にて。気温も下がってきて秋服を楽しめるのが嬉しいです」
児玉沙耶香さん▶︎水の音カフェへ
Instagram：
「連休は癒しを求めて奥多摩にある水の音カフェへ♡川のせせらぎを聞きながら美味しいあんみつを食べてとっても癒されました。おすすめです！」
渡部みちるさん▶︎銀座でヌン活！
Instagram：
「銀座CADRANのアフタヌーンティーへ。銀座を見渡すテラス席も素敵でおすすめのレストランです♡」
梶山悠莉彩さん▶︎韓国で撮影
Instagram：
「韓国でプロフィール写真を撮影してきました。20代でのボブヘアはこれで最後なので残して置くことができてよかったです！」