モデルのみちょぱこと池田美優さんが自身のインスタグラムを更新。地元の友人の結婚式に出席した様子を公開しました。

【写真を見る】【 みちょぱ 】池田美優さん 友人の結婚式でオレンジグラデーションドレス姿を披露 「幸すぎたよ〜」自然に囲まれた野外ウェディングで輝く





みちょぱさんは、「地元の友達の結婚式 みんなで服の色決めてあたしはオレンジに」とコメントし、オレンジのグラデーションドレスを着用した写真を投稿しています。









披露された写真では、池田さんが夕暮れをバックに立つ姿や、ノースリーブのグラデーションドレスを着た全身ショットが見られます。ドレスは上部が淡い色で下に向かってオレンジ色が濃くなるデザインで、肩を露出したスタイリッシュな装いです。









また、木立に囲まれた屋外のパーティー会場での様子も公開されています。会場は白い布が天井のように垂れ下がり、地面には絨毯が敷かれ、自然の中でのカジュアルな雰囲気を演出していました。夜のシーンでは、ストリングライトのあたたかな光に包まれた会場で、池田さんがテーブルに肘をつき微笑む姿も。















池田さんは投稿で「会場からドレスコードから何から何まで らしさ全開で幸すぎたよ〜」と友人の結婚式の雰囲気を喜ぶコメントを添えていました。









この投稿に「マーメイド」「綺麗 人魚姫 素敵すぎる」「結婚式の洋服その色似合ってますよ セクシーで可愛い」「グラデーションドレスが日暮れに映えますね」「みちょマーメイド可愛いー」「可愛いー綺麗なライン素晴らしいです」などの声が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】