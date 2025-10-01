全部食べたい!キル フェ ボン、秋のタルト3部作が魅力的過ぎる!

季節ごとに約20種類のタルトが並ぶキル フェ ボン。四季折々、国内外から仕入れたその時においしい旬のフルーツを厳選したっぷりと使ったタルトに目を奪われます。市場ではなかなか出回らない希少なもの、小規模の生産者の方が丹精込めて作られた食材など、さまざまな素材がタルトに仕立てられています。そんな秋のキル フェ ボンのタルトとは!?

【9月】日本の秋を感じる、お月見タルト



月に住むウサギがついたお餅とススキを飾ったキル フェ ボンの｢お月見タルト｣が9月は店頭に既に並んでいます。満月をイメージしたタルトはキル フェ ボンの上品さをキープしつつもかわいらしい仕上がりです。ウサギやススキはデザインチームが1から手作りするこだわりようで完全オリジナルと聞いて驚きました。

味の主役は濃厚な白ごまブランマンジェ。白ごま･黒みつ･黒洲きなこなど香り豊かな和の食材、豊作祈願の意味を込めてススキ部分にはもちあわ(穀物)を使用した、やさしい甘さとともにさまざまな香ばしい“和”が口いっぱいに広がるまさに日本の秋を完璧に表現したタルトに脱帽です。

【10月】ハロウィンを盛り上げるかぼちゃが主役の限定タルト





10月は秋の実りを象徴するかぼちゃを主役にした｢北海道みよい農園産 “くりりん”かぼちゃとチョコレートのタルト｣がお見えします。また併せて焼菓子｢かぼちゃパウンドのバトン｣なども同時発売です。

自家製のやさしい甘さのくりりんかぼちゃペーストとチョコレートスフレをじっくりと焼き上げ、くりりんかぼちゃのクリームをかぼちゃに見立てて絞っているそう。アーモンドの食感とふんわり香るシナモンシュガーがアクセント。大小さまざまなかぼちゃがタルト一面に…キル フェ ボンらしく美しい｢かぼちゃ畑｣に仕上がっています。

他、カボチャのタルトやカボチャのブリュレも発売が予定されておりかぼちゃを使用した商品ラインアップは4つと大充実。

【11月】秋のティータイムを華やかに彩る、洋梨のタルト



11月は、花弁のように重ねられた洋梨をタルト一面にぜいたくに飾った気品ある佇まいの｢洋梨のシブーストとチョコレートのタルト｣がひかえています。

軽い食感のチョコレートスフレは、ヴァローナ社。洋梨は、シロップ煮･シブースト･フレッシュで個性豊かに味わえるのが嬉しいポイントです。花のように並べられた洋梨。気品あるビジュアルは溜息が漏れる程で、芳醇な洋梨と、深みのあるチョコレート相性の良さは言わずもがな。

ペアリングは、新作秋のブレンドティーを



ペアリングには、“タルトに合うお茶”をテーマにTHE CRAFT FARM社と共同開発した新作秋のブレンドティーがおすすめです。

｢お月見タルト｣、｢北海道みよい農園産 “くりりん”かぼちゃとチョコレートのタルトには、季節の煎茶～和栗のブレンド～を。｢洋梨のシブーストとチョコレートのタルト｣には、季節の紅茶～洋梨の香り～をどうぞ。



新作秋のブレンドティーは、全店およびウェブストアで購入が可能。タルトや焼菓子との相性も抜群で、大切な方への贈りものにもぴったりです。

キル フェ ボン＝“なんていい陽気なんだろう！



キル フェ ボンとは…フランス語で“なんていい陽気なんだろう！”という意味。店内に入った瞬間からタルトを選ぶ時間、味わう時間まで、ずっとワクワク温かい気持ちでいてほしい、キル フェ ボンのタルトで幸せな気持ちになってほしいという思いが店内の隅々まで込められているそうです。



いつ行っても美しいショーケースのタルト達が迎えてくれるキル フェ ボン。秋の3部作｢お月見タルト｣、｢北海道みよい農園産 “くりりん”かぼちゃとチョコレートのタルト｣、｢洋梨のシブーストとチョコレートのタルト｣必食です!

【秋メニュー詳細】

お月見タルト

発売価格:piece1,198円 /whole(25cm)11,988円

発売期間:2025年9月16日(火)～10月15日(水)

発売店舗:キル フェ ボン全12店舗

北海道みよい農園産 “くりりん”かぼちゃとチョコレートのタルト

発売価格:piece896円/whole(25cm)8,964円

発売期間:2025年10月1日(水)～10月31日(金)

発売店舗:キル フェ ボン全12店舗

かぼちゃパウンドのバトン

発売価格:1本297円/3本セット1,009円

発売期間:10/1(水)～無くなり次第終了

発売店舗:キル フェ ボン全12店舗/ウェブストア

洋梨のシブーストとチョコレートのタルト

発売価格:piece1,198円/whole(25cm)11,988円

発売期間:2025年11月1日(土)～11月30日(日)

発売店舗:キル フェ ボン全12店舗

キル フェ ボン オリジナルブレンドティー｢季節の煎茶～和栗のブレンド～｣

キル フェ ボン オリジナルブレンドティー｢季節の紅茶～洋梨の香り～｣

発売価格:ティーバッグ(3個入)594円/ティーバッグ(8個入)1,296円

※3個入はウェブストアでの販売はなし

発売期間:2025年9月1日(月)～無くなり次第終了

発売店舗:キル フェ ボン全店舗、キル フェ ボン公式ウェブストア

【店舗詳細】

キル フェ ボン グランメゾン銀座

東京都中央区銀座2-5-4 ファサード銀座1F(テイクアウトスペース)/地下1F(カフェスペース)

03-5159-0605

【shop】11:00～20:00

【cafe】11:00～19:00(ラストオーダー18:30)

他、名古屋栄/東京ドームシティ店/青山/東京スカイツリータウン･ソラマチ店/横浜/静岡/浜松/京都/グランフロント大阪店/仙台/

福岡