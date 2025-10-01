²¬»³±Ø¤Ë¡ÖÎã¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×ºÆ¤Ó¡¡J1¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥óÁª¼ê¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬É¾È½¡Ö¤«¤Ê¤ê¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡×
¡¡JR²¬»³±Ø¹½Æâ¤Ë±Ø°÷¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼J1¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¡ÖÎã¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¸åÈ¾Àï¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¡¢SNS¤Ç¡Ø¤«¤Ê¤ê¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ù¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎã¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤Ï¡¢¼é¸î¿ÀGK¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥óÁª¼ê¤ä»ÊÎáÅã¤ÎMF¹¾ºäÇ¤Áª¼ê¤é¤òÇÛ¤·¤¿¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î¤Î¸ø¼°PR¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¡¢±Ø°÷¤¬Áª¼êÌò¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡¢¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤Þ¤Í¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¤³¤È¡£2·î¤ËÄ¥¤ê½Ð¤¹¤È¡¢ÆÃ¤Ë¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥óÁª¼ê¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬É¾È½¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÅÙ¸«¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤ÈSNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£8·î²¼½Ü¤«¤éº¹¤·ÂØ¤ï¤Ã¤¿¸åÈ¾Àï¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ±ÍÍ¡¢±Ø°÷¤ÎÉ½¾ð¤â¤µ¤é¤Ëµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¡Ö¤«¤Ê¤ê¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¡ÖÁ°È¾Àï¥Ý¥¹¥¿¡¼¤è¤ê¤â¾È¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿²¬»³±Ø¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡ª
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï´ë²è¤«¤éÀ©ºî¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¡¢JR²¬»³±Ø¤ÇÆ¯¤¯Í»Ö¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£J2»þÂå¤è¤ê¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯ÌÜÅª¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥ÎÀ¹¤ê¾å¤²Ââ¡×¤Ç¡¢20¡Á30Âå¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤òÃæ¿´¤Ë20¿Í¤Û¤É¤¬´Ø¤ï¤ë¡£½é¤ÎJ1¾º³Ê¤Ç¹âÍÈ¤¹¤ë³¹¤Î¶õµ¤´¶¤È²¬»³±Ø¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î¤ò±þ±ç¤¹¤ëÇ®ÎÌ¤ò²¿¤«·Á¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿2·î¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î¤«¤é¸ø¼°PR¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ÆÏ¤¡¢¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½é¤ÎJ1¤ËÎ×¤à¶ÛÄ¥´¶¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡£»ä¤¿¤Á¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç°ì½ï¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ò¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ËÉ½¸½¤·¤è¤¦¡×
¢£ ¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥óÁª¼êÌò¤ÏÈà¤Ë
¡¡¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥óÁª¼êÌò¡£¡Ö¤Þ¤º¤â¤Ã¤Æ²¬»³±Ø¤Ë¤ÏÅ¬Ç¤¤Ê¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÆþ¼ÒÆ±´ü¤ÇÃç¤ÎÎÉ¤¤»³ËÜÍµÂÀÏº¤µ¤ó¤ò¿äÁ¦¡£¡ÖÃÏ°è¹×¸¥¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡×¤ÈÆó¤ÄÊÖ»ö¤Ç°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡Ö¤³¤Î³¹¤ÈÄ©¤à¡£OKAYAMA¡×¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡Ö²¬»³±Ø¤âÄ©¤à¡£STATION¡×¡£ÉáÃÊ¤Ï²þ»¥¶ÈÌ³¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿®¹æÀßÈ÷¤òÃ´Åö¤·¤¿¤ê¡¢²¬»³±Ø¤ò»Ù¤¨¤ë³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¼ã¼êÃæ¿´¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ç¤ÏÁª¼ê¤´¤È¤Î¥Ý¡¼¥º¤äÉ½¾ð¤òºÙ¤«¤¯»Ø¼¨¤·¤Æ»£¤êÄ¾¤¹¤Ê¤É¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÌµÎÁ¥½¥Õ¥È¤ò»È¤¤ºÆ¸½¤·¤¿¡£
¡¡´°À®¤·¤¿2·îËö¤Ë±Ø¹½Æâ2¥«½ê¤ËÄ¥¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÄÌ¶ÐÃæ¤ËÀ¼½Ð¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÎÙÊâ¤¤¤Æ¤¿¿Í¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤ó¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤ï¡¢ÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢½ù¡¹¤ËX¾å¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡ÖÎã¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥óÁª¼êÌò¤Î»³ËÜ¤µ¤ó¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ØÍøÍÑ¼Ô¤ò¼ê½õ¤±¤¹¤ëÀÜµÒ¤¬¼ç¤Ê¶ÈÌ³¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÊý¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤¬¸º¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î¤¬J1¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤¬²¬»³±Ø¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¢£ ¸åÈ¾Àï¥Ý¥¹¥¿¡¼ ¸ø¼°Åê¹Æ4Ê¬¸å¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼
¡¡¤½¤·¤Æ8·î1Æü¡£¸áÁ°11»þ46Ê¬¤Ë¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î¤¬¸ø¼°X¤Ç¡Ö¸åÈ¾Àï¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬´°À®¡×¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢4Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¿JR²¬»³±Ø¤Î³§¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸¹½¿Þ¤Ç±Ø°÷¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡ª¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²¬»³±Ø¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÂÔË¾¤¹¤ëÈ¿±þ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£À¹¤ê¾å¤²Ââ¤ÏÅö½é¡¢¸åÈ¾Àï¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µÞ¤¤çÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾Àï¤ÎÃæ¿´¤Ï¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥óÁª¼ê¡£¤Þ¤ºÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿à²¬»³±Ø¤Î¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥óá¤³¤È»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿´¤Î½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡£º£²ó¡¢Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤Ï¸½Ìò±ØÄ¹¤È¸µ±ØÄ¹·×4¿Í¤ò´Þ¤à65ºÐÁ°¸å¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤òµ¯ÍÑ¡£¡Ö¤³¤Î³¹¤ÈÄ©¤à¡£¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö¥·¥Ë¥¢¤âÄ©¤à¡£¡×¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÎÏ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡£¡×¤È²Ã¤¨¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¥×¥ì¡¼Ãæ¤ÎÇòÇ®¤·¤¿¾õ¶·¤Î¼Ì¿¿¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢É½¾ð¤È¥Ý¡¼¥º¤ÎºÆ¸½¤Ïº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÉ½¸½ÎÏ¤ÇÂÐ±þ¡¢Í£°ì40Âå¤Î»³ËÜ¤µ¤ó¤â¡¢¥¡¼¥Ñ¡¼¥°¥í¡¼¥Ö¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¿·´´Àþ¶ÈÌ³Ã´Åö¼Ô¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¼êÂÞ¤ò¤Ï¤á¡¢Ç÷¿¿¤ÎÉ½¾ð¤Ç´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼ÂÀºÈÁª¼êÌò¤òÃ´Åö¤·¤¿ÃÝËÜÍ´î¡¦²¬»³±ØÄ¹¤Ï¡Ö¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ÏÌîµå¤ËÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤À¤Âå¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î¤Ë¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤Î°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Ä¥¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯X¾å¤Ë¤ÏÌÌÇò¤¬¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¦²¬»³±Ø¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¡º£²ó¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬¤¤¤¤¤Í¡¼
¡¦²¬»³±Ø¤Î±Ø°÷¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥í¥Ç¥£¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤â¥µ¥¤¥³¡¼
¡¦²¬»³±Ø¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¡¤ª¸«»ö¤Ç¤¹
¡¦¥â¥Ç¥ë¤µ¤óÃ£¤ÎÉ½¾ð¤Ë¥×¥í°Õ¼±¤¬¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬½¨°ï
¡¦¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¤âËè²óÌÌÇò¤¯¤Æ²¬»³±Ø¡ÊÄ¹¡Ë¤µ¤óºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª
¡¦JR²¬»³±Ø¤Î±Ø°÷¤µ¤ó¤¿¤ÁºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡Ä¤³¤Á¤é¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤âÍß¤·¤¤¡¡ÇÒ¤ß¤Ë»²¤ê¤Þ¤¹¡Ä
¢£ ¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥óÁª¼êÌò¤Î»Ö´ê¼ÔÂ¿¿ô
¡¡²¬»³±Ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹½Æâ¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸«¤ë¤¿¤á¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Æþ¾ì·ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Û¤É¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¾½ê¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Áá¤¯¤âÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢À¹¤ê¾å¤²Ââ¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¶½Ì£¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤â¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼·Ç¼¨°Ê¹ß¡¢²¬»³±Ø¤Ë¤Ï¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥óÁª¼êÌò¤Î»Ö´ê¼Ô¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾®³Ø¹»¤Î3Ç¯´Ö¤À¤±¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ó¤ÊÂçÌò¤òÌ³¤á¤ë¤È¤Ï¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¡ÖÍèÇ¯¤â¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥óÁª¼êÌò¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤â¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
