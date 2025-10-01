【アリ姉とキリギリス妹】ついに爆発！頼るんじゃなくてお世話しなきゃダメ＜第22話＞#4コマ母道場
「孫育」なんて言葉があるように、忙しいパパママたちに代わって祖父母が孫の面倒を見ることもあるでしょう。しかし最初から祖父母に頼る前提なのか、最終手段としてお願いするのかによって、見え方は変わってきます。今回は、同じ年頃の子どもを持つ姉妹が、実母に頼る頻度で問題が勃発するお話です。
第22話 姉の気持ち：間違った愛情
【編集部コメント】
アンナさんの切実な想いがひしひしと伝わってきますね。「娘たちのために！」と自分を犠牲にしてしまうお母さん。その姿は愛情深いし、とてもありがたいことですが、先々を考えたら、はたして正しい行動なのかどうかはわかりません。そして昔から変わらないお母さんを変えるのではなくて、自分たちが変わればいい……そう思っているアンナさん。お母さんに深い愛情を抱いているからこその想いなのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第22話 姉の気持ち：間違った愛情
【編集部コメント】
アンナさんの切実な想いがひしひしと伝わってきますね。「娘たちのために！」と自分を犠牲にしてしまうお母さん。その姿は愛情深いし、とてもありがたいことですが、先々を考えたら、はたして正しい行動なのかどうかはわかりません。そして昔から変わらないお母さんを変えるのではなくて、自分たちが変わればいい……そう思っているアンナさん。お母さんに深い愛情を抱いているからこその想いなのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙