ポケピース×「パールレディ」第2弾が決定！ フルーツをあわせたオリジナルドリンクが登場へ
タピオカ専門店老舗「パールレディ」は、ポケモンたちの“ピース”なくらしを描く「ポケピース」をイメージしたドリンクの第2弾を、10月10日（金）から、全国の店舗で発売する。
【写真】コンプしたくなる！ ノベルティの「ストロータグ風のステッカー」
■ストロータグ風のステッカー付き
今回登場するのは、ミミッキュの洋裁やさんでなかよく過ごすポケピースのなかまたちをデザインした専用カップに、人気のドリンクとフルーツをあわせたオリジナルドリンク2種。
「フレッシュバナナのごきげんミルクティー」は、１番人気のパールミルクティーにフレッシュバナナを使用したバナナソースを加えた1杯だ。
一方の「ベリーソースのときめきラッシー」は、イチゴとブルーベリーを使用したベリーソースとイチゴ果肉を入れたすっきりとした味わいが楽しめるラッシーとなっている。
いずれも、ミミッキュが加わったノベルティの「ストロータグ風のステッカー」が7種からランダムで1点付属する。
なお、専用カップは全4種からランダムで1点提供。
