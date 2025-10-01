「フレッシュバナナのごきげんミルクティー」、「ベリーソースのときめきラッシー」（各650円）　※価格は税込み

　タピオカ専門店老舗「パールレディ」は、ポケモンたちの“ピース”なくらしを描く「ポケピース」をイメージしたドリンクの第2弾を、10月10日（金）から、全国の店舗で発売する。

■ストロータグ風のステッカー付き

　今回登場するのは、ミミッキュの洋裁やさんでなかよく過ごすポケピースのなかまたちをデザインした専用カップに、人気のドリンクとフルーツをあわせたオリジナルドリンク2種。

　「フレッシュバナナのごきげんミルクティー」は、１番人気のパールミルクティーにフレッシュバナナを使用したバナナソースを加えた1杯だ。

　一方の「ベリーソースのときめきラッシー」は、イチゴとブルーベリーを使用したベリーソースとイチゴ果肉を入れたすっきりとした味わいが楽しめるラッシーとなっている。

　いずれも、ミミッキュが加わったノベルティの「ストロータグ風のステッカー」が7種からランダムで1点付属する。

　なお、専用カップは全4種からランダムで1点提供。