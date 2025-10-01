これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在発表されているのは以下の通りです。

県内全域にカミナリ注意報

新潟市・柏崎市・上越市に大雨注意報

佐渡市に大雨・洪水注意報



2日(木)明け方まで、竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。



◆1日(水)これからの天気

佐渡は昼過ぎにかけて、上・中・下越は夕方にかけて、カミナリを伴って激しい雨が降り大雨となるところがありそうです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。

降水確率は、夜にかけて各地とも50%以上と高くなっています。



◆1日(水)の予想最高気温

最高気温は、23～26℃の予想です。9月30日(火)より2℃前後低くなるものの、平年より高いところもありそうです。