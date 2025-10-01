岩井明愛&千怜がワイキキの人気Tシャツショップを訪問 階段で撮影した写真が「雑誌の表紙みたい」と大人気！
岩井明愛&千怜ツインズのスタッフが公式インスタグラムを更新。米国女子ツアー「ロッテ選手権」の開幕前にハワイ滞在を楽しむ2人の姿を紹介する「Hawaii Days」の第3弾を投稿した。
【写真】「雑誌の表紙みたい」 笑顔でポーズを決める岩井ツインズ【岩井ツインズスタッフの公式Instagramより】
今回は「88 TEESに行ってきました」と紹介。ここはワイキキにある店で、可愛いキャラクターのヤヤをデザインした様々なTシャツやお洒落な雑貨が人気を集めている。投稿では店の看板の前で腕を組んだ2人や、店へと上がる階段に腰を下ろして笑顔を浮かべる写真を公開。この写真を見たファンからは「あらま！なんてかわいい」「いい笑顔に癒されます〜」「雑誌の表紙みたい」などのコメントが寄せられていた。10月1日に初日を迎える本大会。予選ラウンドでは岩井ツインズに馬場咲希と日本人ルーキーの3人が同組に。山下美夢有、竹田麗央、畑岡奈紗という組み合わせもあり、日本から声援を送るファンにとっては予選から注目を集めることになりそうだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
