◇サッカー FIFA U-20ワールドカップチリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)

『FIFA U-20ワールドカップチリ2025』が現地時間27日から開幕。

グループAの日本は、開催国チリとの第2戦、2-0で勝利を収め、2戦2勝でノックアウトステージ進出を確定させました。

計24チームが4チームずつ6組に分かれてグループリーグを行い、上位2チームと各組3位の成績上位4チームがノックアウトステージに進出。ベスト16からの決勝トーナメントで優勝を争う本大会。

同27日の初戦ではエジプトに2-0で快勝し、好スタートを切った日本。この日は同じく白星発進となったチリとの一戦となりました。

両チーム無得点で迎えた後半10分、DF市原吏音選手がPKを決めて先制すると、後半37分には途中出場のMF横山夢樹選手が追加点を挙げ勝利。日本は2試合連続のクリーンシートで2連勝。勝ち点を6に伸ばし、1試合を残してノックアウトステージ進出を決定させました。

同組ではニュージーランドがエジプトに2-1で勝利し、チリとニュージーランドが勝ち点3で並んでいます。

同日はグループBの2試合も行われ、ウクライナとパナマは1-1で引き分け。パラグアイも韓国と0-0の引き分けとなり、勝ち点1を獲得。今後の試合で決勝トーナメント進出チームが決まります。

▽日本の対戦スケジュール※現地時間

第1節 9月27日 ○ 2-0 エジプト

第2節 9月30日 ○ 2-0 チリ

第3節 10月3日 ニュージーランド

▽第2節

〈グループA〉

日本 2-0 チリ

ニュージーランド 2-1 エジプト

〈グループB〉

ウクライナ 1-1 パナマ

パラグアイ 0-0 韓国

〈グループC〉

メキシコ - スペイン

ブラジル - モロッコ

〈グループD〉

イタリア - キューバ

アルゼンチン - オーストラリア

〈グループE〉

ニューカレドニア - 南アフリカ

アメリカ - フランス

〈グループF〉ノルウェー - コロンビアナイジェリア - サウジアラビア