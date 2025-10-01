【サッカーU-20W杯】日本がノックアウトステージ進出確定 開催国チリを下し2連勝
◇サッカー FIFA U-20ワールドカップチリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)
『FIFA U-20ワールドカップチリ2025』が現地時間27日から開幕。
グループAの日本は、開催国チリとの第2戦、2-0で勝利を収め、2戦2勝でノックアウトステージ進出を確定させました。
計24チームが4チームずつ6組に分かれてグループリーグを行い、上位2チームと各組3位の成績上位4チームがノックアウトステージに進出。ベスト16からの決勝トーナメントで優勝を争う本大会。
同27日の初戦ではエジプトに2-0で快勝し、好スタートを切った日本。この日は同じく白星発進となったチリとの一戦となりました。
両チーム無得点で迎えた後半10分、DF市原吏音選手がPKを決めて先制すると、後半37分には途中出場のMF横山夢樹選手が追加点を挙げ勝利。日本は2試合連続のクリーンシートで2連勝。勝ち点を6に伸ばし、1試合を残してノックアウトステージ進出を決定させました。
同組ではニュージーランドがエジプトに2-1で勝利し、チリとニュージーランドが勝ち点3で並んでいます。
同日はグループBの2試合も行われ、ウクライナとパナマは1-1で引き分け。パラグアイも韓国と0-0の引き分けとなり、勝ち点1を獲得。今後の試合で決勝トーナメント進出チームが決まります。
▽日本の対戦スケジュール※現地時間
第1節 9月27日 ○ 2-0 エジプト
第2節 9月30日 ○ 2-0 チリ
第3節 10月3日 ニュージーランド
▽第2節
〈グループA〉
日本 2-0 チリ
ニュージーランド 2-1 エジプト
〈グループB〉
ウクライナ 1-1 パナマ
パラグアイ 0-0 韓国
〈グループC〉
メキシコ - スペイン
ブラジル - モロッコ
〈グループD〉
イタリア - キューバ
アルゼンチン - オーストラリア
〈グループE〉
ニューカレドニア - 南アフリカ
アメリカ - フランス
ノルウェー - コロンビア
ナイジェリア - サウジアラビア