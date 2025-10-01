県内ではカミナリを伴う激しい雨が降る予報で、気象台は土砂災害などに注意・警戒を呼びかけています。



上空の寒気と気圧の谷の影響で、県内では大気の状態が非常に不安定となり局地的にカミナリを伴った激しい雨が降る見込みです。



◆2日(木)朝6時までの24時間予想降水量（多いところで）

上越 80mm

中越 80mm

下越 80mm

佐渡 80mm



雨雲が予想より発達したり停滞したりした場合は、【警報級の大雨】となる可能性があります。



新潟地方気象台は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに注意・警戒を呼びかけています。

また、ひょうが降るおそれがあるため農作物の管理にも注意が必要です。