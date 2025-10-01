King Gnu、TikTokとSpotifyが共同でアーティストを応援する『Buzz Tracker』Monthly Artistに決定
King Gnuが、TikTokとSpotifyによるアーティスト応援プログラム『Buzz Tracker』の2025年10月度（第43弾）Monthly Artistに決定した。
【画像】お洒落…！タモリ×常田大希『When your own initials are enough』ビジュアルアザーカット
TikTokとSpotifyの「Buzz Tracker」プレイリストでは、最新楽曲「SO BAD」に加え、「TWILIGHT!!!」や「SPECIALZ」もピックアップされている。
King Gnuは、9月5日に新曲「SO BAD」を配信リリース。同曲は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『ハロウィーン・ホラー・ナイト』における“ゾンビ・デ・ダンス”のテーマソングとして書き下ろされた楽曲で、King Gnuならではのミクスチャーサウンドをさらにアップデートさせた、狂暴で享楽的なナンバーとなっている。
さらに、楽曲配信開始にあわせて「『SO BAD』 #最悪で最高 TikTok投稿キャンペーン」もスタート。「SO BAD」の音源を使った“#最悪で最高”な動画をTikTokに投稿することで、King GnuオフィシャルTikTokアカウントのファンスポットライトに掲載されるチャンスに加え、オフィシャルファンクラブ「CLUB GNU」会員には、限定グッズが当たるチャンスも用意されている。
■King Gnuコメント
Buzz Tracker Monthly Artistに選んでいただきありがとうございます。これから一層ハロウィンムードが高まる10月に、「SO BAD」で楽しんでいただき、さらに盛り上がってくれたらうれしいです。
