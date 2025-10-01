加藤茶の妻・加藤綾菜、“野菜と魚中心”の手料理を披露「とてもバランスが取れた食卓で、美味しそう」「料理上手ですね」
ザ・ドリフターズの加藤茶（82）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が9月28日、自身のインスタグラムを更新。「加藤家のご飯」と書き出し、“野菜と魚中心”の手料理を披露した。
【写真】「どれも美味しそう」“野菜と魚中心”の手料理並ぶ食卓ショット披露の加藤綾菜
綾菜は「旅行で外食して胃が疲れていたので野菜と魚中心に」と話し、「厚揚げと小松菜のナムル、ハラス焼き(ちーたん、ハラス派)、カブときゅうりとミョウガの浅漬け、ネギのだし巻き卵、ネバネバ味噌汁」が食卓に並んだ写真を投稿。なお「だし巻きと、味噌汁はわたしのお出汁！(減塩氷だし粉)」と説明した。
また「ちなみに、今日はきのこ鍋とサラダ」と、別日の食卓の写真も添え「秋は、食欲湧いて抑えきれない」とつづった。
コメント欄には「とてもバランスが取れた食卓で、美味しそう」「料理上手ですね」「どれも美味しそう」「素敵」「健康に良さそうなお料理」などの声が寄せられている。
