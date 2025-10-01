MLB カブス・鈴木誠也、3歳長男が会見に参加「Go, Cubs, Go」チームに声援送る「かっ…可愛い」「可愛すぎて溶けた」
米・大リーグ（MLB）シカゴ・カブスの鈴木誠也（31）が1日、MLB公式Xに登場。長男（3）が試合後の記者会見に参加し、愛らしい声援を送った。
【動画】「かっ…可愛い」会見に参加する鈴木誠也＆長男
投稿では、記者会見でマイクに向かい小さな声で「Go, Cubs, Go」とチームに声援を送る長男の姿が映っていた。長男を抱いてマイクを持つ鈴木の顔は笑顔に満ちあふれ、見つめる目からは、かわいくて仕方ないという思いがにじんでいるようだった。
この動画にファンからは「Cuteee」「かっ…可愛い」「可愛すぎて溶けた」「AMazinggg」などと国内外から反響が集まっていた。
鈴木は、2019年12月に元新体操日本代表／スポーツキャスター・畠山愛理（31）との結婚を発表。22年9月に長男、24年6月に次男（1）が誕生している。
