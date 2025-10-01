元ブリリアン・コージ、所属事務所と契約満了 今後は個人で「より一層精進」
元お笑いコンビ・ブリリアンでアメリカンフットボール選手としても活躍したコージが1日、自身のインスタグラムを更新。所属事務所・ワタナベエンターテインメントとの契約満了したことを報告した。
【写真】心機一転！元withBコージが事務所退所を報告
コージは「いつも応援してくださっている皆様 並びにお世話になっております関係者の皆様へ」の書き出しで「私、コージは2025年9月30日をもちまして、9年間所属させていただいた事務所との契約を満了しましたことをご報告いたします」と伝えた。
続けて「これまでお世話になりました事務所の皆様には、心より感謝申し上げます」と記し「本日からは心機一転、個人でより一層精進してまいりますので今後とも温かく応援していただけますと幸いです」と結んだ。
コージは、相方のダイキとともにブリリアンとして活動し、ブルゾンちえみwith Bの「with B」として人気に。コンビ解散後は、お笑い芸人とアメリカンフットボール選手の二刀流で活動し、日本テレビ系『オードリーのNFL倶楽部』では、アメフト日本選抜に向けての意欲を語っていた。
