脳が揺れてダウン寸前の相手に、トドメの左右のフックを叩き込む衝撃KO。猛ラッシュに顔面が左右に弾ける戦慄のダウンシーンに「はやw」「意識飛んでた」など騒然となった。

【映像】速すぎる“トドメ”の連打で衝撃KO

9月27日、後楽園ホールで開催された「Krush.180」で啓斗（team ALL-WIN）と長野龍生（ALONZA ABLAZE）が激突。四国出身同士の一戦は、長野が開始90秒、一極集中の嵐のようなラッシュで戦慄のKO勝利を収めた。

DEEP☆KICK -57.5kg王者の啓斗は、5月の大阪大会で黒星を喫し、復活を期して臨んだ一戦。一方の長野はリング名も本名に改め心機一転。スーパー・バンタム級からフェザー級へと新たな階級で初勝利を狙う。

ゴング直後から長野は積極的なステップで啓斗の動きを制御。そこから一気に距離を詰め、連打から前蹴りと勢いのある立ち上がりを見せた。角度を付けた左ミドル、右の前蹴りと強烈な蹴りを披露すると、さらに左右のストレートを叩き込み、啓斗の頭が仰け反りながら後退する。

パンチが効き足がもつれて体勢を崩す啓斗に対し、長野はさらに強烈な左を打ち込んだ。頭が大きく跳ね飛ばされた直後に右フック一閃。間髪入れず左右の連打を浴びせ、啓斗は腰から前に崩れ落ち、糸が切れた人形のような状態に。がくりとへたり込む啓斗の姿を見て、レフェリーは即座に試合をストップ。試合開始からわずか1分39秒、長野のKO勝利が告げられた。

最初の強打から「強いな」「長野速い」とファンが認識した直後、電光石火で仕留めると「おお」「はやｗ」「強いな」「意識飛んでた」「差がありすぎた」といった驚きの声が次々に上がる。KOシーンも、左右2発の強烈なフックでなぎ倒したあと、さらに左右の追撃。フルスイングが空を切りながらも、一心不乱に打ち続ける猛攻に場内は騒然とした。

この日ABEMAの実況席にいた卜部弘嵩は、ジムの愛弟子の勝利に「自分のスピードがこの階級に一番適してるんじゃないですかね」とフェザー級転向への手応えのコメント。そのうえで「適正階級なのと、これまでの負けを乗り越えて勝ったので、それは凄く僕は見ていて色々な人に伝えられたんじゃないかなと。彼の苦悩を勝ちによって乗り越えんだぞとアピールできた」と、控えめながら喜びをにじませた。