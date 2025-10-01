「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース−レッズ」（３０日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は六回の第４打席で右中間へポストシーズン２号２ランを放った。

先頭のキケ・ヘルナンデスが安打で出塁。ロートベットは空振り三振に倒れた中、１死一塁で打席に入った。右腕フィリップスの初球を見送り、２球目のバックドアは冷静に見極めた。

３球目、甘いスライダーを完璧にとらえた一撃は右中間スタンドの最上段へ。衝撃の１試合２発に本拠地は興奮のるつぼと化した。ＮＨＫ地上波中継で解説を務めた前田健太投手は先頭打者アーチを「ロケットみたいに飛んでいった」と語ったが、今度は「ボールに重力あるのかなっていうくらい飛んでいった。きれいだったなー。見とれてしまった。僕も見つめてしまった」と感嘆のコメントを発した。小早川毅彦氏は「スコアボードの上にいったんじゃないかな」と振り返った。

大谷は初回先頭の第１打席で右翼へ弾丸ライナーの一撃を放った。二回の第２打席では２死二塁の好機もフォーシームに手が出ず見逃し三振に倒れた。第３打席ではバルロウのスライダーにバットが空を切り、空振り三振に終わっていた。