¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¿·Å¸³«¡ª ³ÑÅÄÍµµ£¤ÎàÂåÌòá¤Ë¥¢¥ë¥Ü¥ó¤¬µÞÉâ¾å¡Ö¥¿¥¤¿Í¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â»Ù»ý¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ü¥ó¡Ê£²£¹¡á±Ñ¹ñ¡Ë¤¬µÞÉâ¾å¤·¤¿¡£ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£í£ï£ô£ï£ò¡¡£ó£ð£ï£ò£ô¡×¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢ÈÇ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤¬¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤³¤³¿ô½µ´Ö¤ÇÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ë¶¨µÄ¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥Ü¥ó¤Ï£²£°£²£·Ç¯¤ÎÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Íèµ¨¤âÁªÂò»è¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ÎÆ°¤¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÉ®Æ¬³ô¼ç¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¿Í¥Á¡¼¥àÂåÉ½¤Î¥Á¥ã¥ì¥à¡¦¥è¡¼¥Ó¥Ç¥£¥ä»á¤â»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥Ü¥ó¤Ï¥í¥ó¥É¥óÀ¸¤Þ¤ì¤À¤¬¡¢Êì¿Æ¤ÎÊì¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¤È¤Î¶¯¤¤¥¥º¥Ê¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È»ÐËå¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤ÏÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¨¡¼¥¹¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Î»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇò»æ¤Î¾õÂÖ¡£³ÑÅÄÍµµ£¤È¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ£Æ£²¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¢¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬¸õÊä¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ü¥ó¤¬µÞÉâ¾å¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÍèµ¨¥·¡¼¥È¤ò¤á¤°¤ëÁè¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ñ¥º¥ë¤ÏÊ£»¨¤À¡×¤È¤·¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¡Ê¥¢¥ë¥Ü¥ó¤È¡Ë¹ç°Õ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÜ¼Ò¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤Ë¤è¤ê¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤ÎÊä½þ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤«¤é¤Î°ú¤È´¤¤â²ÄÇ½¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤Ï¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥À¥ó¡Ê¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤È¤âÀÜ¿¨¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£