ノラ・フィングシャイト監督の長編映画『The Outrun（原題）』が、『おくびょう鳥が歌うほうへ』の邦題で2026年1月9日より新宿ピカデリーほかで全国順次公開されることが決定した。

参考：【新連載】小川紗良の「かけだしの映画たち」 『システム・クラッシャー』の凄まじい破壊力

本作は、イギリスで2016年に出版されたエイミー・リプトロットによるノンフィクション回想録『THE OUTRUN』を原作に、大都会の夜の喧騒に飲み込まれた生物学者が、故郷で新たな生き方を模索する再生の道程を描いたヒューマンストーリー。施設を転々とする9歳の少女を描いた初監督作品『システム・クラッシャー』で2019年の第69回ベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞したフィングシャイトが監督を務め、『システム・クラッシャー』でも撮影を担当したユヌス・ロイ・イメール、編集のシュテファン・ベヒンガーと再タッグを組んだ。

主演を務めたのは、『ブルックリン』『レディ・バード』『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語』などのシアーシャ・ローナン。主演でありながら、自身初のプロデュース業も兼任し、本作でアイルランド映画テレビアカデミー賞（IFTA）主演女優賞、ロンドン映画批評家協会賞ブリティッシュ／アイリッシュ演技賞ほか、数々の主演女優賞を受賞した。

ロンドンの大学院で生物学を学んでいた29歳のロナ（シアーシャ・ローナン）は10年ぶりにスコットランド・オークニー諸島の故郷へと帰ってくる。かつて大都会の喧騒の中で、自分を見失い、お酒に逃げる日々を送っていた彼女は、ようやくその習慣から抜け出した。しらふの状態で、心を新たに生きるロナ。だが、恋人との関係に亀裂を生み、数々のトラブルも引き起こした記憶の断片が、彼女を悩ませつづける。（文＝リアルサウンド編集部）