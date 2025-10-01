Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）のショー会場に王子のような白ジャケット姿で現れた。

【写真・動画】「美人すぎる」スキズフィリックスの白ジャケット×ピンクヘア【写真・動画】BLACKPINKリサとの仲良し2ショット

■Stray Kidsフィリックス、高貴なムードでルーヴル美術館に登場

ルイ・ヴィトンのショーは日本時間9月30日にフランス・パリのルーヴル美術館で開催。ブランドのアンバサダーを務めるフィリックスは素肌にスタンドカラーのホワイトジャケット、黒いパンツを合わせたスタイリングで、高貴な雰囲気をまといながら、歴史を感じさせる美術館の建物の中に佇んでいる。

8月に4thフルアルバム『KARMA』をリリースした際はピンクヘアで活動していたフィリックスだが、今回フランスに到着した際には色が落ちたブロンドヘアだった。しかしショー会場に現れたフィリックスの髪色は、再び優しいピンクカラーに。肩につく長さのミディアムヘアをオールバックにセットし、大人の色気を漂わせた。

■BLACKPINKリサとスキズフィリックスが笑顔で2ショット撮影

なおこのショー会場には、BLACKPINK（ブラックピンク）のLISA（リサ）も来場。会場ではリサとフィリックスが和やかに談笑したり、顔を近づけてコソコソ話をしたり、顔を近づけて2ショットを撮影したりするかわいらしいやりとりも捉えられた。

リサもこの日の様子をInstagramに投稿。ブラウンやレッドなどの色鮮やかなミックスニットのショートパンツスタイルで、抜群のプロポーションが引き立っている。10枚目にはフィリックスとの2ショットもアップした。

SNSでは「ピンクヘア復活して嬉しい！」「美人すぎる」「あまりにもお顔立ちが高貴」「ピリ王子様すぎ」「リサとピリのツーショかわいすぎる」「2ショットあまりにも可愛すぎて悶絶」と話題を集めている。