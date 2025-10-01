【台風情報】熱帯低気圧が２４時間以内に台風に発達 日本への影響は？ シミュレーションでは別の「反時計回りの渦」も【雨・風シミュレーション１０月２日（木）～１１日（土）／ 全国各都市の週間予報】
２４時間以内に【次の台風】発生へ最大風速: 中心付近で18m/s 最大瞬間風速: 25m/s 予報円の半径: 130km
フィリピンの東の海上で、今後２４時間以内に台風が発生する見込みです。今後、発達しながら西寄りに進みそうです。１０月２日（木）～１１日（土）の、を画像で掲載しています。
予想される位置と勢力は、02日（木）09時 フィリピンの東 中心: 北緯15度00分,東経128度35分 進行方向: 西 進行速度: 15km/h 中心気圧: 1002hPa
03日（金）09時 フィリピンの東中心: 北緯16度40分,東経124度00分 進行方向: 西北西 進行速度: 20km/h 中心気圧: 998hPa 最大風速: 中心付近で23m/s 最大瞬間風速: 35m/s 予報円の半径: 200km
04日（土）09時 南シナ海中心: 北緯17度55分,東経117度55分 進行方向: 西 進行速度: 30km/h 中心気圧: 992hPa 最大風速: 中心付近で30m/s 最大瞬間風速: 40m/s 予報円の半径: 260km 暴風警戒域: 中心から330km
05日（日）09時 南シナ海中心: 北緯19度20分,東経113度00分 進行方向: 西北西 進行速度: 20km/h 中心気圧: 990hPa 最大風速: 中心付近で30m/s 最大瞬間風速: 45m/s 予報円の半径: 330km 暴風警戒域: 中心から430km
06日（月）09時 トンキン湾中心: 北緯21度05分,東経108度35分 進行方向: 西北西 進行速度: 20km/h 中心気圧: 992hPa 最大風速: 中心付近で30m/s 最大瞬間風速: 40m/s 予報円の半径: 440km 暴風警戒域: 中心から520km 雨風シミュレーション１０月２日（木）～１１日（土）
シミュレーションでは、次の台風とみられる「反時計回りの渦」が、フィリピンを東から西に横断する予想となっています。その後、香港の南を通り東南アジアに向かいそうです。またこれとは別の「反時計回りの渦」が、７日（火）フィリピン付近に現れます、「渦」としては不明瞭ながら北西方向に進んでいきそうです。
このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。全国各都市の週間予報
週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。３日（金）と６日（月）は雨の予報が多くなっています、残念ながら中秋の名月は６日（月）です。画像でご覧ください。
