２４時間以内に【次の台風】発生へ

フィリピンの東の海上で、今後２４時間以内に台風が発生する見込みです。今後、発達しながら西寄りに進みそうです。

１０月２日（木）～１１日（土）の

予想される位置と勢力は、

02日（木）09時 フィリピンの東

中心: 北緯15度00分,東経128度35分

進行方向: 西

進行速度: 15km/h

中心気圧: 1002hPa

最大風速: 中心付近で18m/s

最大瞬間風速: 25m/s

予報円の半径: 130km

03日（金）09時 フィリピンの東

中心: 北緯16度40分,東経124度00分

進行方向: 西北西

進行速度: 20km/h

中心気圧: 998hPa

最大風速: 中心付近で23m/s

最大瞬間風速: 35m/s

予報円の半径: 200km

04日（土）09時 南シナ海

中心: 北緯17度55分,東経117度55分

進行方向: 西

進行速度: 30km/h

中心気圧: 992hPa

最大風速: 中心付近で30m/s

最大瞬間風速: 40m/s

予報円の半径: 260km

暴風警戒域: 中心から330km

05日（日）09時 南シナ海

中心: 北緯19度20分,東経113度00分

進行方向: 西北西

進行速度: 20km/h

中心気圧: 990hPa

最大風速: 中心付近で30m/s

最大瞬間風速: 45m/s

予報円の半径: 330km

暴風警戒域: 中心から430km

06日（月）09時 トンキン湾

中心: 北緯21度05分,東経108度35分

進行方向: 西北西

進行速度: 20km/h

中心気圧: 992hPa

最大風速: 中心付近で30m/s

最大瞬間風速: 40m/s

予報円の半径: 440km

暴風警戒域: 中心から520km

雨風シミュレーション１０月２日（木）～１１日（土）

シミュレーションでは、次の台風とみられる「反時計回りの渦」が、フィリピンを東から西に横断する予想となっています。その後、香港の南を通り東南アジアに向かいそうです。またこれとは別の「反時計回りの渦」が、７日（火）フィリピン付近に現れます、「渦」としては不明瞭ながら北西方向に進んでいきそうです。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。３日（金）と６日（月）は雨の予報が多くなっています、残念ながら中秋の名月は６日（月）です。画像でご覧ください。

