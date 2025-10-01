2024年12月、ワーナーミュージック・ジャパンの代表取締役社長兼CEOに41歳の若さで就任した岡田武士氏が、さまざまな分野で活躍する新時代のリーダーと対談を行うシリーズ企画がスタート。第1回となる今回は、若きビジネスパーソンのバイブルとして独自の地位を確立するメディア『新R25』編集長・渡辺将基氏（CAM CCO）を迎えた。デジタル／SNS時代のコミュニケーションのあり方から、加熱するアテンション重視の傾向とどのように向かい合っていくべきかなど、同世代の両者が、リーダーとプレイヤーそれぞれの視点から組織と仕事について語り合った。（編集部）

■デジタル的なセンスとリアルな“対・人”の感覚

――岡田さん、渡辺さんの交流が始まったきっかけは？

岡田武士（以下、岡田）：共通の知人に紹介してもらってお会いしました。

渡辺将基（以下、渡辺）：年齢の近い人が集まる場があったんです。岡田さんがワーナーミュージック・ジャパンのCEOに就任することが発表された直後ですよね？

岡田：そうです。そのときの渡辺さんの話がめちゃくちゃ面白かったんですよ。たとえば子供とスマホのこととか。

渡辺：子育ての話ですね。受験の時期になったときに、どうやってスマホ依存から抜けさせるか？ という。

岡田：実践的な話で、我々世代のお子さんをお持ちの方は全員知りたいと思うであろうお話でした。渡辺さんのことはもちろん以前から存じ上げていたし、渡辺さんがやってらっしゃる『新R25』もすごく面白くて。ビジネス系のサイトのなかでも特に実用的だし、役に立つんですよね。今のWebメディアはどちらかというと尖ったコンテンツでバズを狙っているものが多い気がしますけど、『新R25』は実になるメディアという印象があります。かゆいところに手が届くと言いますか、すごい戦略だなと。

渡辺：うれしいです。『新R25』は社会を起点にしたコンテンツというよりは、個人を起点にしたものが多いんですよ。社会がどうなるか、世の中のトレンドはどうかというより、個人の悩みをもとにしたコンテンツが多かったり。そこは『新R25』のコンセプトの一つですね。

岡田：そう、“お悩み”から入るんですよね。その人が本当に悩んでいることに対して、専門家の方が答えるフォーマットって、すごく説得力がある。いきなり先生が出てきて持論を述べるよりも響きやすいと思う。

渡辺：つくるコンテンツはスタッフの興味を飛び越えないようにしているんですよね。もっと年齢を重ねれば社会に興味を持つスタッフも出てくると思うんですけど、まだ若いので、今はこれでいいのかなと。“等身大感”を大事にしています。

――渡辺さんは岡田さんに対してどんな印象を持っていますか？

渡辺：デジタルマーケティングで結果を残してきた方なので当然デジタルに強いということがありつつ、人間関係を構築するのが上手だなと思っていて。岡田さん、中学受験して、あとはエスカレーター式だったんですよね？

岡田：そうですね。

渡辺：これは僕の感覚なんですけど、岡田さんのような経歴の人は社会を生き抜くうえで、いちばん強いタイプだと思うんですよ。中学で受験が終わって、あとは学校生活に集中できるという。同級生はもちろん先輩・後輩と過ごした経験が、組織のなかで上手く立ちまわることにつながっているのかなと。年上に対しても後輩に対しても、すごくフラットに接しているというか。

岡田：部活もやっていたし、確かに学生生活の中で人間関係を学んだところがあるかもしれません。

渡辺：デジタルマーケティングのスキルと人間関係構築力のハイブリッドですね。

――デジタル的なセンスとリアルな“対・人”の感覚、オンラインとオフラインのバランスはどんな分野でも大切かもしれないですね。ちなみに『新R25』のスタッフはリモートワークが多いんでしょうか？

渡辺：『新R25』はサイバーエージェント内のプロジェクトなので、会社のルールがありますが、基本的には出社とリモートが半々くらいですね。

岡田：弊社は基本、出社が前提になっています。リモート1日、出社4日くらいの割合ですね。

渡辺：いいですね。この前、「入社してからずっとオンラインで、半年で1回も出社していない」という他社の新入社員の方と話したんですが、個人的には「どうやってチーム作りするのかな」と思っていて。上手くイメージできないんですよね。

岡田：なるほど。

渡辺：以前堀江貴文さんが仰っていたんですけど、簡単に言語化できないものを“ノウハウ”と呼ぶんだと。たしかに深いノウハウは、スタッフと膝を突き合わせて、空気を共有しないと浸透していかないんですよね。それをオンラインだけで共有するのは相当難しいと思います。音楽業界はもっとフィジカルの側面が強いですよね？

岡田：そうだと思います。クリエイティブにしてもマネジメントにしても、人の温度を感じながら仕事をすることが多いし、実際に対面してコミュニケーションを取ることはとても大事だと感じています。

渡辺：僕も毎日会社に行ってるんですよ。こちらからスタッフに対して「毎日会社に来い」とは言えないですけど（笑）、多くの人が「会社に行きたい」と思える場所にしたいとは思っていて。そういう会社は空気もいいじゃないですか。「会社に行きたくない」と思っている人が多い会社で、求心力が高い会社ってあるんでしょうか。

■若きリーダーが考える、プレイヤーとマネジメントのバランス

――渡辺さんは今現在もコンテンツ制作に関わっていて、岡田さんもCEOという立場でありながら、現場で活躍し続けている印象があります。プレイヤーとマネジメントのバランスについてはどう考えていますか？

渡辺：岡田さん、社長になってもプレイヤー的な部分を維持してるんですか？

岡田：本当はやらないほうがいいのかもしれないんですけど、やっちゃうんですよ（笑）。たとえばアーティストとの契約交渉の場に行ったり。もちろん現場のスタッフに任せているのですが、僕が行くことで「え、社長なんですか？」と話が進むこともあるので、ここぞというときは行くようにしてますね。

渡辺：戦略的にやっているんですね。僕も以前はスタッフに任せるのが苦手で、どうしてもプレイヤー業務をやりすぎてしまっていたんですけど、40代になって、自然とマネジメントに興味が出てきて。今は組織作りのために使う時間が少し増えたかなと思います。

岡田：そうなんですね。

渡辺：ただ、サイバーエージェントの例でいうと、代表の藤田（晋）も他の役員も、結局いまだにプレイングマネージャーなんですよ。なので僕も「いつまでもプレイヤーでいていい」という感覚があるのかもしれないです。岡田さんもおそらく、プレイヤー的な側面を持ち続けていたほうが信頼されますよね。

岡田：そうだといいですけどね。ただドーンと構えて「こうしてください」と指示するのが苦手というか、「大丈夫かな？」と気になって現場に行ってしまう（笑）。

渡辺：わかります（笑）。

――組織の若手を手を引き上げることも意識していますか？

渡辺：そうですね。今『新R25』はまさにそのテーマに取り組んでいます。最近聞いたMomentor代表・坂井風太さんの話が印象に残っているのですが、たとえば社長が代わるとき、前社長から新社長へ“影響力”を委譲できないのが良くないと。立場だけ渡して、「あいつはダメだ」などと言うのが最悪のパターン。そうじゃなくて、組織全体に見える形で「あいつはすごい」とフックアップするのが大事なんですよね。自分ができているかはわからないですけど、そこは意識しておきたいなと。

岡田：大事ですよね。僕自身も若いときから大きな仕事をさせてもらってきたのですが、ワーナーミュージックでも積極的に若い人を抜擢したり、マネジメントを任せたいですし、それが上手く回っていけば、会社の発展にもつながる。今はその土壌作りの段階ですね。

■加熱する“アテンションの奪い合い”とどう向き合っていくべきか？

――音楽業界も今は過渡期だと思います。渡辺さんは現在の音楽シーンをどう見ていますか？

渡辺：まったく分野が違うので何とも言えませんが、ユーザー目線でいうと、僕らが10代、20代だった頃に比べると、曲のテンポがかなり速いじゃないですか。いろいろなエンタメがあって、ユーザーの時間の奪い合い、アテンションの奪い合いが過熱した結果、そうなっているのかなと。刺激が強いコンテンツが求められるのはメディアも同じで、たとえば出演者同士が口論になったり、誰かが怒っている動画は再生数が伸びやすいんですよ。ただ、僕としてはそういう時代の流れや競争から離脱したい気持ちもあって。そういうコンテンツは刹那的で、長く残らないと思うんですよね。

岡田：確かに。

渡辺：音楽にもおそらく、「こうすればヒットする」という形がある程度あると思うんです。でも、そういうやり方を続けていると「ずっと残る曲がないよね」ということになるんじゃないかなと。だからと言って、「自分たちはこれでいいんだ」とトレンドやマーケットを無視するのも違うし、そのバランスの取り方が必要なんだと思います。

岡田：それはまさしく、我々が抱えているジレンマですね。リーチを稼ぐ曲が求められる一方で、オーセンティックな楽曲やアーティストが認知されにくくなっていて。どちらがいいか、という話ではなくて、今の時流には乗りづらくて、埋もれてしまう楽曲があるのは確かです。

渡辺：『新R25』の場合は、刺激的なものより、共感を入り口にしたいと思っていて。ドーパミンよりもセロトニン系と言いますか（笑）。

――刺激よりも心地よさ。

岡田：いい表現ですね。ちょっとノスタルジックな発想かもしれないですけど、「ドーパミン競争が落ち着いて、もっと穏やかだった頃に戻る」ということはあり得ると思いますか？ 個人的にはそれを期待しているところもありますが、世の中の流れ的には戻らない気もするし。

渡辺：戻らずに今の流れが加速し続けるとしたら、ちょっと怖いですよね。

岡田：怖いですけど、この先どうなっていくのか推測するのは必要ですよね。

渡辺：そうですね。ただ『新R25』のようなビジネスメディアは、TikTokなどのショート動画だけでブランドをつくるのは難しくて。そこを上手く入り口にしながら、長尺の動画への導線を作りたいんですよね。トレンドをうまく活用しながら、そうやって自分たちが伝えたいものに誘導できれば、いちばんいいのかなと。

岡田：我々としては、アーティストには長く活動してほしいという思いがあるので、一時的に消費されるのではなく、アーティスト自身の価値を高め、持続させたいんですよね。一方で楽曲はバズらせないと何も始まらないという。

渡辺：そういえば最近、「香水」の瑛人さんの近況をYouTubeで見たんですけど、今は海の家を運営しながら音楽活動を続けているらしくて。「こういう距離の取り方はいいな」と思いましたね。今って、一気にバズって有名になるチャンスが誰にでもあるじゃないですか。でも、実際にそうなるとバランスを崩して、なかなか正気ではいられないと思うんですよ。

岡田：『新R25』でも箕輪厚介さん、成田修造さんがそういう話をしてましたね。

渡辺：そうですね。すごくチャンスがある時代なんだけど、同時並行で自分の内面を成長させていかないと一時的な波に飲み込まれたり、バズることに依存してしまうので。

岡田：音楽業界でも同じことが言えると思います。とても大きなテーマですね。

渡辺：最近思うのが、チーム一丸となって目標を追いかけているときに、「ここまでにしよう」「これはやめよう」という判断はトップにしかできないと思うんです。スタッフ全員に繊細な美学を持って動くことを求めるのは難しいから、それを体現したルールや禁止事項を決めるのはリーダーの役割なのかなと。

■今後“自律的”な人がより求められていく

――最後に若い読者に向けて、「こういう人と仕事がしたい」というイメージを教えていただけますか？

渡辺：僕らの業界に限らずだと思いますが、自律的な人と一緒に働きたいですね。今は時代の流れが速いから、そこに身を任せることもできるじゃないですか。そのぶん、自分で考えて、自分で歩き始める人が相対的に減っている可能性があって。だからこそ、それができる人には仕事を任せたくなりますね。

岡田：そうですね。あと、これは個人的な感覚なんですが、以前と比べて“山っ気”がある若者が少なくなっている気がして。

渡辺：わかります。

岡田：今の若い人たちはすごく優秀でスペックが高いんですよ。言われたことは的確にやってくれるんだけど、一か八かという勝負をあまりしない。時代背景などを考えると、それは仕方ないのかなと思いつつ、「このアーティストに賭けたい」という強烈な思いや山っ気も大事だと思いますし、そこが面白いところなんですけどね。

渡辺：リスクを取る経験が少なくなってるんでしょうね。今は何でもChatGPTが答えを出してくれますし。

岡田：成功の確率までAIが予測してきますからね（笑）。そこを超えてきてほしいなと。

渡辺：そうですね。ChatGPTは便利ですけど、結局実行に移すのはその人自身だし、そのときは心の強さが必要なので。

（文＝森朋之）