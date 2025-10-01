血圧が上がった原因は老化じゃない？ 高血圧の根本原因は「なまった体」【薬なし減塩なし！１日１分で血圧は下がる】

高血圧の根本原因は「なまった体」

高血圧と診断された人の約９割は、特別な原因が見当たらない「本態性高血圧」といわれます。しかし、血圧が上がるという症状は、「以前とは体の状態が違うよ！」というサイン。それを何も調べずに原因不明と言ってしまっていいのでしょうか？

実は、本態性高血圧の原因はわかっています。若い頃と比べて、暮らしの中で変化したことを思い浮かべてみてください。よく粗食が健康によいといわれますが、若いときのほうが平気で暴飲暴食できていたはず。それなのに昔に比べて血圧が上がってしまった原因、それは「運動不足」です。

血圧が上がるということは、心臓が全身に酸素を送るためにポンプ力を高めているということ。年をとると筋肉や血管、心肺機能が老化し、若い頃と同じポンプ力では酸素が全身に行き届かなくなります。運動不足なら、なおさら体の機能は衰えています。つまり、なまった体こそ、高血圧体質をつくり出しているのです。

血圧上昇の犯人！４大要素をチェック

原因① カチカチの筋肉

運動不足で使われなくなった筋肉は、伸縮性が悪くなりカチカチに。周囲を走っている血管を圧迫するようになり、血行が悪化。

原因② カチカチの血管

血管が柔らかいと小さなポンプ力でも血液を流せるが、硬いと血液が流れにくく、高いポンプ力が必要になり血圧が上がる。

原因③ 心肺機能の衰えた肺

肺活量が少なくなると、代わりに心臓が心拍数を上げることで酸素量を安定させる。結果、心臓が過剰に動くことで血圧が上昇。

原因④ 無自覚な水分不足

運動をしないと喉が渇きにくく、水分の摂取量が減りがちに。体内の水分不足により血液がドロドロになり、血液の流れが悪化。

POINT

加齢＋運動不足による４大要素が高血圧の原因。生活習慣を見直すことから始めよう

【出典】『薬なし減塩なし！１日１分で血圧は下がる』著：加藤雅俊