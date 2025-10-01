NiziUアルバム『New Emotion』トラックリスト公開！タイトル曲「♡Emotion」先行配信＆MV公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NiziUが11月19日にリリースする3rdアルバム『New Emotion』より、トラックリストが公開。併せて、タイトル曲「♡Emotion」の先行配信とMV公開が決定した。

■NiziUアルバム恒例のユニット曲も収録

『New Emotion』は、前作以来約2年4ヵ月振りのフルアルバム。彼女たちだけが表現できる感情で新しいストーリーを描き出す作品となり、早くも注目を集めている。

収録曲にはタイトル曲である「♡Emotion」（読み：ラブエモーション）や、2025年3月にリリースした韓国2ndシングルアルバム『LOVE LINE』の収録曲「LOVE LINE」「What if」の日本語歌詞バージョン、NiziUが出演している広告のCMソング「Shining day」、ハードでクールなサウンドで新境地を確立した「RISE UP」「BELIEVE」、少女から大人の女性へ成長する感情を描いた「YOAKE」など既存の人気曲をはじめ、「Come On Over」「That’s Me」「Tip-Top」「Happy day」などの新曲の名が連ねる。

加えて、同作の初回生産限定盤Bには、MAKO・MAYUKA・RIMAによる「VILLAIN」、RIO・MAYA・NINAによる「Too Much」、RIKU・AYAKA・MIIHIによる「Fairy Magic」など、NiziUのアルバム恒例のユニット曲が収録されることも明らかになった。

■NiziU「♡Emotion」先行配信＆MV公開決定

アルバムタイトル曲「♡Emotion」は、10月17日に先行配信される。また、MVの公開も決定した。

さらに、オンラインイベント「NiziUメンバー個別Meet＆Greet」が当たるiTunesプリオーダーキャンペーン、参加者全員がオリジナル待ち受け画像”ゲットすることができるApple Music Pre-add、Spotify Pre-saveキャンペーンもスタート。

なお、NiziU OFFICIAL FANCLUB会員限定WithU盤予約の追加受付もスタート。そのWithU盤予約者対象に、『New Emotion』発売記念企画としてリスニングパーティーの開催も決定した。

■リリース情報

2025.10.17 ON SALE

DIGITAL SINGLE「♡Emotion」

2025.11.19 ON SALE

ALBUM『New Emotion』

■関連リンク

NiziU OFFICIAL SITE

https://niziu.com

■【画像】NiziU『New Emotion』トラックリスト

■【画像】NiziU『New Emotion』ジャケット写真