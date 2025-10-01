¡ÚÂ³Êó¡¦¹µÁÊ´þµÑ¡Û¸µÄ¹Ìî¸©µÄ¡¦´Ý»³ÂçÊåÈï¹ð¤Ï¡Ä´é¤Î´À¤ò¿¡¤¤¤¿¤êÌÜÆ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤Ê¤ÉÆ°ÍÉ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤â¡¡Åìµþ¹âºÛ¡ÖÌµºá¼çÄ¥Âà¤±¤ë ¡× °ì¿³¤ÎÄ¨Ìò19Ç¯È½·è¤ò»Ù»ý¡ÚºÊ»¦³²»ö·ï ¸µ¸©µÄ¤ÎºÛÈ½¡Û
4Ç¯Á°¡¢±ö¿¬»Ô¤ÇºÊ¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µ¸©µÄ²ñµÄ°÷¡¢´Ý»³ÂçÊåÈï¹ð¤Î¹µÁÊ¿³È½·è¤ÇÅìµþ¹âºÛ¤Ï1Æü¡¢¡ÖÄ¨Ìò19Ç¯¡×¤È¤·¤¿°ì¿³Ä¹ÌîÃÏºÛÈ½·è¤ò»Ù»ý¤·¡¢Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÊÛ¸îÂ¦¤Î¹µÁÊ¤ò´þµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¹âºÛÁ°¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£Êó¹ð¡§ÅòËÜæÆÂÀµ¼Ô
¹µÁÊ¿³È½·è¤Ç¤Ï23ÀÊ¤ÎËµÄ°ÀÊ¤ËÂÐ¤·100¿Í°Ê¾å¤¬Îó¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ë¡Äî¤ÇºÛÈ½Ä¹¤«¤é¡Ö¹µÁÊ¤ò´þµÑ¤¹¤ë¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÈï¹ð¤Ï¿å¿§¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç´é¤Î´À¤ò¿¡¤¤¤¿¤êÌÜÆ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤Ê¤ÉÆ°ÍÉ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´Ý»³Èï¹ð¤ÏÂáÊá¸å¤«¤é°ì´Ó¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¡¢°ì¿³¤Ç¤Ï´Ý»³Èï¹ð¤Î¡ÖÈÈ¿ÍÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁè¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢µîÇ¯12·î¡¢°ì¿³Ä¹ÌîÃÏºÛ¤Ï¡ÖÈï¹ð¿Í¤¬ÈÈ¿Í¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¡¢Ä¨Ìò19Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¤Ï¤³¤ÎÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤ÆÅìµþ¹âºÛ¤Ë¹µÁÊ¡£º£Ç¯7·î¤Î¹µÁÊ¿³½é¸øÈ½¤Ç¤âÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ê¤ÉÈ½ÃÇºàÎÁ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¿³ÍýÉÔ¿Ô¤ÎË¡Îá°ãÈ¿¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ²þ¤á¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹µÁÊ¿³È½·è¤ÇÅìµþ¹âºÛ¤Ï¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤¿¼ÖÎ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ï¼±Åª¤Ë¹Í¤¨¤Æ»ö¼Â¤ÈÇ§Äê¤·¡¢ÉÔ¹çÍý¤ÊÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡ÖÄ¨Ìò19Ç¯¡×¤È¤·¤¿°ì¿³Ä¹ÌîÃÏºÛÈ½·è¤ò»Ù»ý¤·¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Î¹µÁÊ¤ò´þµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£