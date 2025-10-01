9月29日から10月2日まで全4回で放送されるNHK連続テレビ小説『あんぱん』特別編。第3話の主役となるいせたくや役の大森元貴よりコメントが寄せられた。

参考：大森元貴、『あんぱん』経てさらなる進化 “音楽への熱い想い”が芝居にもプラスに

特別編第3話は「男たちの行進曲」と題したいせたくやの物語。今田美桜×北村匠海による対談（前編）も実施される。

カフェで深いため息をつくたくや。永輔（藤堂日向）は珍しく元気のないたくやに彼なりのアドバイスをするが、たくやはなかなか前向きになれずにいた。そこに嵩（北村匠海）がやってきて、いい歌詞が思いついたと言って歌詞を渡すと、それを読んだたくやから笑みがこぼれる。どうしてこんな歌詞が閃くのかと驚く永輔。たくやはおもむろに作曲を始め、できた歌は……。

大森元貴（いせたくや役）コメント僕の中で「いせたくや」という音楽家との出会いはとても大きく、大切です。「あんぱん」を愛してくださった方々のおかげでこうしてスピンオフとしてまた彼を演じることが出来て大変嬉しいです。本編では軽快で自由気ままなたくちゃんでしたが、どうやら今回スランプに陥ってしまったようです。彼が大切にしていること、そして曲を作る原動力をぜひ見届けてあげてください。

